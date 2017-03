Les réfugiés bienfaiteurs de Snowden cognent à la porte du Canada

Les trois familles originaires du Sri Lanka et des Philippines sont sans le sou, mais ont tout à perdre depuis qu'elles sont venues en aide à Edward Snowden.

Menacés d’expulsion de Hong Kong pour avoir hébergé Edward Snowden, un groupe de réfugiés cogne à la porte d’Ottawa, dans l’espoir d’éviter la déportation vers leurs pays d’origine.

Leur rôle crucial a été révélé dans le Snowden d’Oliver Stone, film hollywoodien sur l’ancien employé de la Central Intelligence Agency (CIA) et de la National Security Agency (NSA) qui, en 2013, a dévoilé d’un appartement anonyme de Hong Kong les détails de programmes de surveillance américains et britanniques. Trois familles, réfugiées du Sri Lanka et des Philippines, identifiés comme les « anges gardiens » de Snowden, sans le sou mais ayant tout à perdre depuis que leur rôle dans cette affaire internationale est connu.

Depuis, leur situation ne cesse d’empirer. Elles ne peuvent travailler, et sont persécutées autant par les autorités hongkongaises que par celles de leurs pays d’origines pour avoir hébergé le lanceur d’alerte, soutiennent leurs avocats, dont certains tenaient mercredi une conférence de presse à Montréal.

Le 9 mars, le ministère de l’Immigration de Hong Kong informaient ces individus que leurs audiences de déportation auraient lieu de mercredi à vendredi, cette semaine. « Même si leurs demandes ont été déposées séparément, les avis de convocation les concernant ont tous été envoyés simultanément et les audiences ont toutes été fixées pour cette semaine », explique l’avocat Marc-André Séguin.

« Cela démontre une chose : nos clients sont spécifiquement visés par les autorités d’immigration de Hong Kong, qui tentent sciemment de les renvoyer dans leurs pays d’origines où ils seront appréhendés, torturés ou tués. Il est clair que Hong Kong tente d’expulser nos clients de façon expéditive. »

Me Séguin affirme que ce cas est exceptionnel, et nécessite une réponse tout aussi exceptionnelle d’Ottawa. Au cours des dernières semaines, les avocats des quatre réfugiés et de leurs trois enfants ont demandé au ministre de l’Immigration M. Ahmed Hussen, d’accélérer le traitement des demandes.

« Nous avons également demandé au ministre d’autoriser nos clients, de façon exceptionnelle, à venir au Canada en attendant le traitement de leurs demandes de réfugiés », précise l’avocat.

Ils sont toujours en attente d’une réponse du gouvernement fédéral.

Par vidéoconférence de Hong Kong, l’une des demandeuses d’asile, Vanessa, a dit souhaiter que Justin Trudeau « ouvre son coeur » et étudie sérieusement cette demande. « Je sais que mon audience à Hong Kong va mener à notre déportation vers les Philippines, là où ma vie et celle de ma fille seront en danger. »

Le bureau du ministre Hussen s’est abstenu de tout commentaire, affirmant vouloir « protéger la vie privée » des demandeurs.