Le voyage de Justin Trudeau sur l’île de l’Aga Khan a coûté au moins 127 000$

Ottawa — Les vacances familiales de Justin Trudeau durant le Nouvel An reviennent sous les projecteurs, alors que des documents déposés au Parlement révèlent que ce voyage dans le Sud a coûté au moins 127 000 $.



Ces informations ont donné l’occasion aux conservateurs de revenir à la charge avec ce voyage au terme duquel le premier ministre s’est retrouvé empêtré dans une enquête sur l’éthique, et d’attaquer M. Trudeau pour des allocations jugées excessives.



La commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique se penche sur le voyage pour déterminer si M. Trudeau a enfreint des lignes directrices pour les ministres en se rendant en vacances sur une île privée, propriété de l’Aga Khan, et en embarquant dans l’hélicoptère privé du chef spirituel.



Les coûts dévoilés en réponse à une question écrite des conservateurs ne semblent pas inclure le vol en hélicoptère, mais comprennent les frais du voyage, de l’hébergement et des indemnités journalières pour les fonctionnaires ayant accompagné M. Trudeau.



Plus de la moitié des coûts — environ 72 000 $ — sont attribués au service de sécurité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour escorter M. Trudeau et sa famille durant ces vacances hivernales, des frais qui, selon le gouvernement, auraient été engagés indépendamment du lieu des vacances du premier ministre.



Les règles de sécurité stipulent que le premier ministre ne peut pas voyager sans un service de sécurité, et que le premier ministre et sa famille ne peuvent pas voyager à bord d’un vol commercial.



Les libéraux ont affirmé mardi que les coûts n’étaient pas déraisonnables et que M. Trudeau, comme ses prédécesseurs, avait remboursé les frais d’un vol commercial équivalent. Pour ce voyage du Nouvel An, le remboursement s’est chiffré à 4895,94 $.