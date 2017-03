Misérable, Air Canada, misérable!

Air Canada se fout complètement de nous. Le 17 mars dernier, dans la zone pré-embarquement avant le vol Rome-Montréal, une employée d’Air Canada a livré les annonces et les instructions en italien et en anglais seulement et, durant le vol, on nous a servi un Chicken Fajita de marque Monty’s Bakehouse, confectionné en Grande-Bretagne avec du poulet provenant du Brésil ! Le pire, c’est que les informations qui paraissent sur l’emballage de ce produit sont unilingues anglais, donc seuls les anglophones ont accès à la liste des ingrédients, à l’étiquette d’alerte pour allergies et aux informations nutritionnelles, ce qui pour certaines personnes pourrait s’avérer fort dangereux. Quand le Commissariat aux langues officielles et le gouvernement Trudeau vont-ils enfin décider de mettre ce transporteur au pas ?