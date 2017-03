Tempête au sujet d’un projet de réforme parlementaire

Réformer le fonctionnement du Parlement sera-t-il un jour possible à Ottawa ? Le gouvernement de Justin Trudeau a déposé il y a quelques jours des propositions de changements qu’il souhaiterait voir débattues en comité parlementaire. Mais l’opposition conservatrice et néodémocrate a pris le mors aux dents mardi et s’est adonnée à une séance d’obstruction empêchant la poursuite de la discussion.

Le document de discussion de six pages propose plusieurs avenues de modernisation du Parlement. Au lieu de tenir des votes par appel nominal — où les 338 députés se prononcent tour à tour, un processus de 15 minutes auxquelles s’ajoute la demi-heure nécessaire pour convoquer les élus —, le vote serait électronique. Le rapport suggère aussi que le premier ministre soit celui à qui toutes les questions sont adressées durant une des cinq périodes de questions qui ont lieu chaque semaine quand la Chambre siège. En contrepartie, le premier ministre serait dispensé d’assister aux quatre autres séances. C’est le modèle en vigueur en Grande-Bretagne. Enfin, le rapport suggère de revoir la demi-journée de travail du vendredi, soit en l’abolissant, soit en la prolongeant pour en faire une journée de travail comme les autres. Le gouvernement a demandé au comité de faire rapport sur ces suggestions d’ici le 2 juin.

Le Parti conservateur et le NPD assimilent ces propositions à une tentative de musellement de l’opposition et ne veulent donc pas en débattre. C’est parce qu’une des propositions vise à « programmer » le débat à la Chambre des communes. À chaque dépôt de projet de loi, le gouvernement, après consultation des autres partis, annoncerait le temps de débat qui y serait consacré. Le gouvernement aurait le dernier mot en cas de désaccord. Une telle disposition limiterait les possibilités d’obstruction de l’opposition et éviterait au gouvernement de supporter l’odieux de l’imposition du bâillon. La « programmation » existe en Grande-Bretagne depuis 1998.

En guise de contestation, donc, le néodémocrate David Christopherson et les conservateurs Scott Reid et Richard Blake ont parlé sans discontinuer en comité mardi afin d’empêcher le débat sur le fond. On a même eu droit à l’histoire de la guillotine ! Les libéraux ont répliqué en empêchant l’ajournement de la rencontre, forçant l’opposition soit à continuer de discourir, soit à plier et à enfin autoriser le débat. Outrés, M. Christopherson a reproché aux libéraux de « chercher la guerre » et M. Reid a qualifié M. Trudeau de « pseudo-tyran » et a lâché un « fuck » très antiparlementaire.

Elizabeth May s’inscrit en faux

La chef du Parti vert, Elizabeth May, a avoué ne pas comprendre la hargne de ses collègues. « J’imagine qu’ils ont leurs raisons, mais je ne comprends pas », a-t-elle indiqué au Devoir. Mme May veut discuter de modernisation. Une des propositions accorderait aux élus des partis non reconnus à la Chambre des communes (comme le sien et le Bloc québécois) le droit de siéger aux comités parlementaires et de poser des questions aux témoins. Ils ne pourraient toujours pas y voter, toutefois. « On doit commencer l’étude des propositions. Je veux participer. »

Le gouvernement a jusqu’à présent refusé de s’engager à ne réformer le Parlement qu’avec l’accord des autres partis. L’unanimité pourrait être difficile à obtenir sur l’abolition des vendredis, par exemple. Les conservateurs s’y opposent au motif que les députés devraient travailler cinq jours par semaine, comme les autres travailleurs. Les libéraux font valoir que les vendredis « de congé » pourraient servir au déplacement des députés qui doivent franchir jusqu’à 5000 kilomètres chaque semaine pour retourner dans leur circonscription.

Mme May, pour sa part, milite pour l’allongement de la semaine de travail à six jours, au nom des changements climatiques. « Si nous avons un horaire plus concentré pour réduire les déplacements, c’est meilleur pour le climat. […] On pourrait ainsi réduire les gaz à effet de serre de 24 à 25 %. » La nouvelle chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, a indiqué lundi lors de son passage à Ottawa qu’elle n’avait pas encore eu le temps d’étudier les propositions.