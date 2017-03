Des avocats sans scrupule: scandaleux!

Honteux, immoral, anormal. Le reportage diffusé à l’émission Enquête d’ICI Radio-Canada nous a montré que des gens sans scrupule sont prêts à tout pour s’enrichir au détriment des plus démunis.

À Lac-Mégantic, c’était la chasse à la signature auprès d’hommes et de femmes qui venaient de subir les plus grands malheurs. Aucun délai, aucun deuil, aucune compassion : la cagnotte appartiendra aux plus rapides ! Et ces vautours savent y faire : ils flairent les victimes à des kilomètres à la ronde. Il semble qu’ils étaient à l’oeuvre alors que les cendres fumaient encore. Aucun citoyen n’est à blâmer pour avoir signé les papiers de ces carnassiers aux méthodes bien raffinées. Le recul nécessaire pour prendre la meilleure décision ne leur a pas été accordé.

Le gouvernement fédéral doit agir, pour faire en sorte de protéger les Canadiens de ces escrocs. Interdire la signature de protocoles dans les jours ou semaines suivant une tragédie est une option à envisager. Cela ne redonnera pas les millions versés à cet intermédiaire douteux aux familles des victimes de la tragédie de Lac-Mégantic, mais peut-être le gouvernement pourrait-il ainsi au moins mieux protéger les Canadiens et Canadiennes dans l’avenir.