Le Parti conservateur retire 1351 personnes de sa liste de membres

Ottawa — Le Parti conservateur du Canada a annoncé qu’il avait expulsé 1351 personnes de sa liste de membres à la suite d’une enquête provoquée par les allégations de l’un des meneurs de la course à la direction du parti, Kevin O’Leary.

Ces individus ne pourront pas voter pour choisir un successeur à Stephen Harper.

Au terme d’une vérification rapide, le parti dit avoir découvert que des cartes de membres avaient été achetées à partir de deux adresses IP et qu’elles n’avaient pas été payées par des membres individuels, ce qui va à l’encontre des règles du parti.

Le parti n’a pas pu déterminer quelle campagne serait à l’origine de ce stratagème puisque les cartes de membres ont été achetées de manière anonyme sur le site.

Allégations de O’Leary

Cette nouvelle semble corroborer les allégations lancées par M. O’Leary, qui prétendait qu’un de ses rivaux, sans le nommer, utilisait des cartes de crédit prépayées, impossibles à retracer, afin de recruter de « faux membres » du Parti conservateur du Canada pour gagner des points dans la course. Deux sources qui ne sont pas liées au candidat ont estimé qu’il visait vraisemblablement Maxime Bernier.

Le stratagème allégué consisterait à enregistrer comme nouveaux membres du Parti conservateur du Canada des personnes puisées dans la liste du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, peut-être même sans leur consentement. Or, plusieurs membres de l’équipe de Maxime Bernier ont également participé à la campagne victorieuse de Patrick Brown à la direction du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario en 2015, et pourraient bien être des partisans du député beauceron.

Bernier réplique

M. Bernier a rétorqué en traitant son rival de « perdant » et de « mauvais candidat ».

Le député de Beauce soutient que M. O’Leary lance de la boue pour sauver sa campagne. Dans un courriel aux membres du Parti conservateur, M. Bernier souligne qu’il a recueilli plus d’argent que le candidat O’Leary, qu’il a fait signer plus de nouvelles cartes de membre et attiré davantage de bénévoles dans son camp.

M. Bernier déplore que pendant qu’il lève « une armée de partisans », M. O’Leary « prend des vacances en Floride » et « essaie sur un canal de télé-achat de vendre aux Américains son vin, qui n’est même pas disponible au Canada ».

Les candidats ont jusqu’au 28 mars pour recruter de nouveaux membres qui seront habilités à élire le prochain chef le 27 mai.