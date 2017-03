Martine Ouellet officialise sa candidature à la chefferie du Bloc québécois

Martine Ouellet était rayonnante dimanche matin alors qu’elle officialisait sa candidature à la direction du Bloc québécois (BQ) au bureau de la permanence du parti, à Montréal. À cette occasion, elle a souligné que sa présence à Ottawa lui permettrait de préparer encore mieux l’indépendance du Québec.

Après la remise des 1700 signatures de soutien—qui respectent les conditions de 15 signatures dans un minimum de 25 circonscriptions — ainsi que le montant requis de 15 000 $ au président d’élection de la course, ce dernier a confirmé la candidature de Martine Ouellet, laquelle a confié s’être décidée à se lancer dans cette course en raison du dynamisme du BQ. « Le Bloc est un parti fort, qui bouge, qui rayonne par son énergie et son audace, […] avec dix députés brillants, intelligents et qui ont une grande expertise », a-t-elle indiqué.

Mme Ouellet a affirmé qu’elle entend poursuivre, en collaboration avec tous les partis indépendantistes (le Parti québécois, Québec solidaire, Option nationale) et les organisations de la société civile, comme OUI-Québec, son projet de « 50 + 1 réponses pour l’indépendance », un outil de vulgarisation sur les questions que soulève l’indépendance du Québec.

En conférence de presse, elle a rappelé les dossiers qui lui tiennent à coeur, dont celui de la renégociation de l’ALENA annoncée par Donald Trump. « Il est important que le Québec affirme ce qu’il souhaite dans cette entente, car tant que le Québec n’est pas indépendant, c’est le Canada qui négocie à notre place », a-t-elle fait remarquer.

Elle a promis de tout faire pour endiguer l’exode des fleurons et des sièges sociaux québécois. « Le pouvoir qui permet d’empêcher l’exode des sièges sociaux est à Ottawa. Avec les députés du Bloc, je demanderai qu’aucune signature du gouvernement canadien autorisant l’exode d’entreprises québécoises ne se fasse sans l’accord du Québec », a-t-elle annoncé.

Le « vrai » Justin Trudeau

Martine Ouellet a fustigé l’attitude du premier ministre Justin Trudeau face aux pétrolières. « Justin Trudeau a fait du théâtre [à la Conférence sur le climat qui avait lieu en décembre 2015] à Paris. On a découvert le vrai Justin Trudeau cette semaine alors qu’il recevait un prix des pétrolières. Or, au Québec, nous ne voulons pas de l’oléoduc d’Énergie Est d’aucune espèce de façon. Les maires, les citoyens, les groupes environnementaux et plusieurs partis politiques disent qu’ils ne veulent pas d’Énergie Est. Mais tant que le Québec n’est pas indépendant, ce n’est pas lui qui prend la décision ultime », a-t-elle lancé.

Elle désire également s’attaquer à la lutte contre l’évasion fiscale, accusant le Canada de se traîner les pieds en cette matière. « Il est temps que le Canada cesse de retenir les informations concernant les entreprises québécoises [qui cachent des millions dans des paradis fiscaux] et qu’il les transfère au Québec afin que nous puissions agir », a-t-elle déclaré.

Quand on lui reproche de demeurer députée à l’Assemblée nationale alors qu’elle annonce sa candidature à la direction du BQ, elle réplique que tous les chefs de parti cumulent plus d’une fonction. « Je ne vois pourquoi ce serait plus difficile pour moi que pour Jean-François Lisée, François Legault et même Philippe Couillard, qui pour sa part cumule trois responsabilités. C’est clair que je continuerai d’être présente pour les citoyens de mon comté de Saint-Hubert. Le cumul des postes est la réalité de tous les chefs de partis politiques », a-t-elle rappelé.

« Ce n’est pas du tout un problème, c’est même un avantage de pouvoir avoir un pied à Ottawa et un pied à Québec, ça permet de mener un travail “transparlementaire”, de mettre en lumière les incompétences du Canada et de voir comment le Québec pourrait faire mieux une fois indépendant », a-t-elle fait valoir. « La meilleure façon de préparer l’indépendanceest au BQ, à Ottawa, parce que tous les outils dont nous avons besoin pour être reconnu comme un pays devant les Nations unies sont à Ottawa. »

Mme Ouellet salue l’arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois en politique, lui qui tentera de se faire élire à l’Assemblée nationale sous la bannière de Québec solidaire. « C’est une bonne nouvelle pour l’ensemble du mouvement souverainiste qu’une personne qui s’est annoncée clairement comme indépendantiste décide de faire de la politique active », a-t-elle affirmé tout en indiquant qu’elle partage plusieurs points de vue avec M. Nadeau-Dubois dont son opposition au projet Énergie Est.

Martine Ouellet a également souligné le fait qu’elle peut compter sur le soutien d’une équipe pleine d’énergie qui provient de toutes les régions du Québec.

L’élection du nouveau chef du Bloc québécois aura lieu le 22 avril prochain et les candidatures sont acceptées jusqu’au 15 mars.