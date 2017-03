Démission du sénateur Meredith réclamée

Photo: La Presse canadienne

Ottawa — Le représentant du gouvernement au Sénat, Peter Harder, a écrit au sénateur Don Meredith pour lui demander de démissionner, à la suite du scandale qui a éclaté concernant la relation de nature sexuelle qu’il a eue avec une fille de 16 ans. La conseillère sénatoriale à l’éthique, Lyse Ricard, a publié un rapport jeudi sur la conduite du sénateur Meredith, dans lequel elle conclut qu’il a contrevenu au code d’éthique de l’institution en entretenant une relation personnelle et sexuelle avec une fille vulnérable. Le sénateur aurait notamment échangé des messages textes explicites avec la jeune femme, qu’il a aidée à obtenir un stage sur la colline parlementaire. Dans une déclaration écrite, le sénateur Harder qualifie les comportements du sénateur Meredith de « troublants, inacceptables et qui n’ont pas leur place dans la société canadienne et certainement pas au Sénat ». Le sénateur Harder a demandé au Comité sénatorial permanent de l’éthique et des conflits d’intérêts de se réunir « dès que possible » pour formuler des recommandations quant à d’éventuelles sanctions à imposer au sénateur Meredith. Il lui a néanmoins demandé par lettre de démissionner. De même, il a salué le courage de la victime qui a porté cette histoire à l’attention du Parlement et du public.