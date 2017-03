Gérard Deltell jette son dévolu sur Erin O'Toole

Plusieurs espéraient obtenir son appui fort convoité. C’est finalement le candidat de milieu de peloton Erin O’Toole qui a décroché l’appui du Québécois Gérard Deltell.

Le député québécois a vanté l’expérience de M. O’Toole, qui a travaillé dans les Forces armées, puis comme avocat avant de devenir député, secrétaire parlementaire et ministre.

« J’ai pris mon temps », a consenti M. Deltell, qui restait l’un des seuls élus québécois à ne pas avoir choisi son camp. « Erin O’Toole, c’est l’homme pragmatique qui va réussir à rassembler les conservateurs, à attirer les Canadiens à notre parti, et à diriger le pays bientôt convenablement. »

Gérard Deltell s’est vite révélé une étoile montante du Parti conservateur, auquel il vient de se joindre. Plusieurs aspirants chefs espéraient donc le recruter dans leur camp.

Est-ce étonnant qu’il ait choisi un candidat anglophone bilingue, soit, mais au français néanmoins hésitant ?

« Tous les Québécois savent que ceux qui sont anglophones et qui font l’effort de parler français correctement […], ça commande le respect », a-t-il rétorqué, en qualifiant M. O’Toole de « candidat québécois » puisqu’il est né à Montréal avant de déménager avec sa famille à l’âge de six mois.

« Moi, je ne connais pas de Québécois qui disent “moi, ça me prend quelqu’un qui parle sans accent”. Non », a insisté M. Deltell.

Erin O’Toole ne figure pas parmi les meneurs de la course à la direction du Parti conservateur, mais il a récolté de nombreux appuis de partout au pays. Il espère d’ailleurs annoncer celui d’un autre député québécois, a-t-il confié. Seul Joël Godin n’a pas encore choisi son favori — outre les députés qui resteront neutres —, mais il a dit au Devoir n’être « pas encore prêt à prendre position ».

« Certaines personnes qui ont appuyé quelqu’un d’autre qui s’était lancé dans la course avant moi me disent maintenant que je suis leur second choix », a en outre relaté M. O’Toole. La semaine dernière, le député albertain Kelly McCauley annonçait qu’il retirait son appui au candidat Andrew Scheer pour se ranger derrière M. O’Toole.

Dans une course au mode de scrutin préférentiel, ces deuxièmes choix peuvent faire toute la différence lorsque les perdants seront éliminés tour à tour. M. Scheer et M. O’Toole semblent se faire la lutte pour devenir le candidat du consensus.

Les conservateurs choisiront leur prochain chef fin mai.