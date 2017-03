Transferts en santé: le Québec, l’Ontario et l’Alberta s’entendent avec le fédéral

Le « front commun » que vantait le ministre Gaétan Barrette sur toutes les tribunes n’aura finalement pas tenu. L’Ontario, le Québec et l’Alberta sont à leur tour rentrés dans le rang vendredi en s’entendant avec Ottawa sur les transferts en santé. Les trois provinces acceptent à leur tour l’offre fédérale qu’elles contestaient depuis des mois.

L’offre fédérale ramène de 6 % à 3 % le taux de croissance annuel du transfert fédéral destiné aux soins de santé. L’offre s’accompagne d’une enveloppe forfaitaire de 11,5 milliards de dollars sur 10 ans destinés à la santé mentale et les soins à domicile.

Seulement 2,7 % de cette somme seront cependant versés pour la première année de l’entente, et environ 7,5 % la seconde année, comme l’a révélé Le Devoir plus tôt cette semaine.

Pour le Québec, la part de cette enveloppe est de 2,5 milliards sur 10 ans. Le communiqué de presse du Québec laisse entendre que la province jouira d’une plus grande latitude dans l’utilisation de ces fonds ciblés, sans toutefois fournir plus de détails. « Ces fonds font l’objet d’une entente asymétrique qui assure au Québec toute la latitude pour investir ces fonds dans le respect de ses priorités et de ses compétences en matière de santé, dont la santé mentale ou les soins à domicile », est-il écrit.

La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, a confirmé à la Chambre des communes que l’Alberta et l’Ontario avaient également signé l’entente.

Fait à souligner, la signature de l’entente a été confirmée par le cabinet du ministre des Finances, Carlos Leitão, et non celui de Gaétan Barrette. M. Barrette avait indiqué au Devoir la semaine dernière qu’il ne participerait jamais à la signature d’une entente avec Ottawa qui consacrerait la diminution des transferts en santé.

Les provinces réclamaient le maintien du taux de croissance annuel de 6 % du transfert, taux en vigueur depuis 2004.