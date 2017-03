Catastrophe financière?

La situation des finances publiques du Québec était catastrophique et son gouvernement « a littéralement sauvé le Québec », nous sermonnait encore récemment Philippe Couillard du haut de sa chaire parlementaire. Mais voilà qu’à peine deux ans après son arrivée au pouvoir, les finances publiques sont rétablies et l’heure est maintenant aux bonbons électoraux… pardon, aux réinvestissements. Deux petites années pour rétablir une situation financière apocalyptique ? On est en droit de se demander où était la catastrophe annoncée.