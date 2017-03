Emmanuella Lambropoulos élue candidate libérale dans Saint-Laurent

Une enseignante de 26 ans à peu près inconnue des cercles libéraux a causé la surprise en battant une ex-ministre du gouvernement Charest et une éminente fiscaliste, mercredi soir, dans la circonscription montréalaise de Saint-Laurent.



Emmanuella Lambropoulos succédera comme candidate libérale à l’ancien ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion dans le château-fort libéral de Saint-Laurent, à la surprise générale. Elle était la seule des trois candidates à résider dans la circonscription, un élément qui a pu jouer en sa faveur.

L’incrédulité était lisible sur les visages de l’ex-ministre de l’Immigration et de la Famille Yolande James, et de l’avocate-fiscaliste et ex-candidate des troupes de Justin Trudeau dans Hochelaga Marwah Rizqi, au moment du dévoilement des résultats, au terme d’une investiture de plusieurs heures. Mmes James et Rizqi n’ont pas offert de commentaires à la suite du dévoilement des résultats.



Lambropoulos surprise

La jeune femme de 26 ans semblait elle aussi sous le choc. « Je ne savais pas que j’avais gagné, je n’avais aucune idée. J’étais étonnée », a-t-elle déclaré devant une horde de médias qui la pressaient de question.

« Je suis professeure ici, j’ai grandi ici, je vis ici », a rappelé Mme Lambropoulos.

Processus «plus transparent»

Perçue comme la favorite du premier ministre dans cette course, Yolande James s’est défendue d’avoir bénéficié d’un avantage, plus tôt dans la soirée. « J’ai été une candidate comme les autres, j’ai fait campagne comme les autres. Je n’ai pas arrêté, matin et soir », a-t-elle insisté, en entrevue au Devoir.Près d’un millier de personnes ont exprimé leur vote, selon les organisateurs.Les autorités du Parti libéral avaient, plus tôt ce mois-ci, rejeté la candidature du maire de l’arrondissement, Alan DeSousa, membre de l’équipe de Denis Coderre.Mme Rizky, qui était arrivée deuxième dans la circonscription de Hochelaga aux élections fédérales de 2015, a jugé que le processus d’investiture aurait pu être plus transparent, comme l’ont fait valoir de nombreux candidats déçus dans les autres circonscriptions fédérales où doivent se tenir des partielles, le 3 avril prochain.« J’ai parlé avec beaucoup de gens de Saint-Laurent. Tous veulent savoir ce qui s’est passé. Je sais que le parti a travaillé fort pour que l’investiture soit ouverte à tous. Mais est-ce qu’on peut s’améliorer ? Je pense que oui. Nous avons besoin d’un processus de nomination plus transparent. »