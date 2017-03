Viser la parité

Mercredi matin, 338 jeunes femmes ont occupé pendant quelques heures le siège de leur député fédéral aux Communes. L’image tranchait avec le spectacle habituel à la Chambre, où seulement 88 des députés sont des femmes. Il n’y a pas à dire, la parité n’est pas pour demain et il serait temps de donner un coup de barre.

Le Canada célèbre cette année le 100e anniversaire du droit de vote des femmes au fédéral. Que de chemin parcouru et… à parcourir ! De l’élection d’Agnès Macphail en 1921 aux élections de 1972, 50 années se sont écoulées durant lesquelles le nombre de femmes députés est demeuré entre zéro et cinq. Après, les progrès se sont faits à pas de tortue. En 2015, le pourcentage de femmes élues a atteint un record, mais 26 %, c’était à peine 5 points de plus que 20 ans plus tôt.

Au Québec, les femmes ont attendu 1961 pour voir Marie-Claire Kirkland-Casgrain entrer à l’Assemblée nationale et 16 autres années pour y compter quatre députées de plus. Les choses ont progressé en dents de scie par la suite. Actuellement, 28,8 % des députés sont des femmes, une baisse par rapport à 2012 (32,8 %).

Comment mettre fin à ce piétinement ? En fin de semaine, d’anciennes parlementaires québécoises ont suggéré de légiférer pour forcer les partis à présenter 40 % ou plus de candidates afin de permettre d’atteindre la parité à l’Assemblée nationale. L’idée de quotas n’est pas nouvelle et a eu l’effet escompté dans plusieurs pays, mais cela est loin d’être assuré avec notre mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour.

Christiane Pelchat, membre du groupe d’ex-députées et ancienne présidente du Conseil du statut de la femme (CSF), en conclut qu’il faudrait aussi des cibles pour le nombre de députées élues, question d’éviter que les partis parachutent les candidates dans des circonscriptions perdues d’avance.

Voilà qui est peu réaliste. Aucun parti ne peut garantir l’élection de ses candidats, surtout lorsqu’une vague se produit. Parlez-en à l’ancien chef bloquiste Gilles Duceppe. Et un parti ne peut pas toujours offrir ses sièges les plus sûrs, surtout lorsqu’ils sont occupés par des députés désireux de se représenter.

Punir les partis, alors ? Une solution mise en avant est l’imposition de pénalités et/ou d’incitatifs financiers pour que les partis présentent plus de femmes. Le CSF défend cette option, non sans raison. L’argent est le nerf de la guerre en politique. Or, à Québec, les partis dépendent du financement public et, au provincial comme au fédéral, tous misent sur le remboursement partiel de leurs dépenses électorales pour mener leur campagne.

Les partis peuvent apporter leur contribution. Le Nouveau Parti démocratique, par exemple, n’autorise la tenue d’une assemblée d’investiture que si l’association locale a fait de réels efforts pour recruter des candidats issus des groupes sous-représentés, en particulier les femmes. Depuis plus de 30 ans, il présente plus de candidates que tous les autres partis (sauf en 2008).

Au Parti libéral, le chef, Justin Trudeau, dit s’être personnellement démené pour recruter des candidates en vue des élections de 2015. C’est très bien, mais est-ce que cela lui survivra ? Et lui qui se dit féministe, comment peut-il justifier l’abandon de la réforme du mode de scrutin et le rejet sans appel d’un mode de scrutin proportionnel mixte ? Il est reconnu que, bien conçu, un tel système peut favoriser la représentation des femmes et des groupes sous-représentés.

Une des jeunes femmes présentes en Chambre mercredi a d’ailleurs demandé à M. Trudeau d’expliquer sa décision. Sa réponse — « la protection des intérêts supérieurs du pays » — n’a pas semblé la convaincre. Il y a de quoi. Les intérêts du pays sont toujours mieux servis par une démocratie en santé qui repose, entre autres, sur une meilleure représentation des citoyens, dont les femmes.