Un 8 mars dans la chambre… à voter

Elles étaient 338 jeunes femmes à avoir pris place à la Chambre des communes mercredi, en cette Journée internationale de la femme, en remplacement des « vrais » élus qui y siègent d’ordinaire. La puissante image a forcé à la réflexion. Car ce Parlement 100 % féminin regroupait plus de dames que le Canada n’en a jamais élu dans toute son histoire.

Ces 338 femmes, provenant de chacune des circonscriptions électorales du pays, ont été recrutées au cours de la dernière année dans le cadre de l’initiative « Héritières du suffrage », organisée par le groupe À voix égales, qui milite pour l’accroissement du nombre de femmes en politique. Pendant l’heure où elles ont disposé de la Chambre des communes, 30 des 338 femmes ont discouru sur un enjeu leur tenant à coeur — qui sur les énergies renouvelables, qui sur les femmes autochtones.

Mais leur session a débuté par un discours de la première première ministre du Canada, Kim Campbell, qui foulait pour l’occasion le tapis vert de l’enceinte parlementaire pour la première fois depuis son départ en 1993. Après leur avoir prodigué des conseils sur les rouages du Parlement, Mme Campbell a souligné à quel point il était nécessaire d’augmenter le nombre d’élues pour qu’on en arrive à trouver normale la façon d’être des femmes en politique. Puis elle a terminé son laïus par une anecdote linguistique.

« Quand j’étais première ministre, j’ai vu un enseignant de français. À ce moment, il y avait tout un débat à savoir si j’étais madame le premier ministre ou madame la première ministre. Et mon professeur m’a dit que je devrais être la première ministre. Sur mon papier à en-tête, ça dit “la première ministre”. Je n’ai pas été en poste très longtemps alors je n’ai pas utilisé tout ce papier. Je crois que quelque part dans l’édifice Langevin [qui abrite les bureaux du premier ministre], il y a quelque part une boîte de ce papier à lettres qui attend quelqu’un. »

Soyez frondeuses, soyez courageuses, n’ayez pas peur. Vous avez une place ici. Vous pouvez rivaliser et gagner. Rona Ambrose, chef conservatrice par intérim

À la fin de la séance extraordinaire, les chefs des cinq partis représentés à la Chambre des communes se sont adressés à l’assemblée féminine. « 338 femmes aux commandes, il me semble que ça fait rêver », a lancé le bloquiste Rhéal Fortin. Elizabeth May, du Parti vert, a dit que les organisateurs avaient « fait une erreur » parce que les vrais députés auraient dû pouvoir rester dans la Chambre pour écouter les échanges de leurs remplaçantes. (Il faut dire que chaque parti se réunit en caucus les mercredis matins.) Thomas Mulcair a parlé de l’importance de créer des places en garderie pour permettre aux femmes d’atteindre leur plein potentiel professionnel.

La chef conservatrice par intérim Rona Ambrose a, de loin, livré le discours le plus touchant et le plus incarné. Elle a relaté le combat de la suffragette Nellie McClung et souligné qu’il y a 100 ans cette année que les femmes ont obtenu (partiellement) le droit de vote au fédéral. Elle s’est enorgueillie que ce soit sa formation politique qui a brisé le plus de plafonds de verre (première ministre fédérale, première ministre des Affaires extérieures, première chef de l’opposition, première première ministre).

Mais surtout, elle a invité les filles à être plus frondeuses. Elle s’est désolée que lorsqu’elle en approche une pour faire de la politique, contrairement aux hommes qui acceptent d’emblée, la femme répond qu’elle veut auparavant « terminer son droit, faire un MBA et travailler une quinzaine d’années ». « Ce qu’elles veulent vraiment dire, c’est que c’est à ce moment qu’elles se sentiront à la hauteur. Et ce n’est pas bien. » Elle a lancé aux femmes que le pire qui pouvait leur arriver, c’est qu’elles perdent. « Soyez frondeuses, soyez courageuses, n’ayez pas peur. Vous avez une place ici. Vous pouvez rivaliser et gagner. »

Quant à Justin Trudeau, c’est lui qui a rappelé que dans toute l’histoire du Canada, seulement 315 femmes avaient été élues à la Chambre des communes. Et à ceux qui le critiquent encore d’avoir nommé un cabinet paritaire, il a insisté sur le fait que toutes ses ministres étaient compétentes et méritaient leur place, avant de blaguer que c’était une chance qu’il ait garanti la parité, autrement, les hommes auraient été moins nombreux !

Une Journée soulignée

Le gouvernement Trudeau a par ailleurs tout fait pour que la Journée internationale de la femme ne passe pas inaperçue.

Pas moins de six ministres ont été dépêchées à Ottawa pour participer à des événements. La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a prononcé un discours à une conférence de travail sur les réponses du système judiciaire aux agressions sexuelles. Cette conférence réunissait des juges, des procureurs, des chefs de police, des professeurs de droit et même que la directrice générale de la section du droit pénal au ministère de la Justice. L’objectif était de partager sur les meilleures pratiques à avoir en la matière.

En point de presse, lorsque M. Trudeau s’est fait demander si lui aussi faisait les frais du sexisme, il a répondu oui… mais non. « J’ai eu une campagne électorale dans laquelle des attaques contre mes cheveux ont été au centre de cette campagne. Mais je n’ai jamais pour un instant senti même le début d’une moitié du tiers d’un quart du sexisme et de la discrimination que les femmes ressentent en politique et en position de leadership. »