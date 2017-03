650 millions pour la santé reproductive et l’avortement

Le gouvernement Trudeau consacrera 650 millions de dollars sur trois ans à la santé sexuelle et reproductive des femmes des pays en voie de développement. De l’argent qui servira notamment à financer la planification familiale, la contraception, mais aussi l’avortement.

Changement de cap, donc, pour le gouvernement canadien, qui avait cessé en 2010 de financer les avortements à l’étranger sous le règne des conservateurs de Stephen Harper.

Lors de leur entrée en fonction, les libéraux avaient avisé leurs partenaires qu’ils pourraient à nouveau financer l’avortement ou des projets discutant de l’avortement. L’enveloppe annoncée mercredi à Ottawa sera la première consacrée par les libéraux permettant le financement de l’avortement dans les pays pauvres où la pratique est légale, de 2017 à 2020.

Justin Trudeau et sa ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, ont profité de l’occasion de la Journée internationale des femmes pour annoncer l’octroi des sommes qui n’avaient pas encore été affectées par le ministère du Développement international.

«Les programmes qui bénéficieront de ce financement aideront à prévenir la violence sexuelle et sexiste, dont les mariages précoces et forcés ainsi que la mutilation génitale féminine, et à y réagir. Ils contribueront également au soutien du droit des femmes de choisir un avortement sût et légal et d’avoir accès à des soins post-avortement», explique le gouvernement dans son communiqué de presse.

«Le Canada est résolu à mener une action mondiale pour soutenir la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles. Les droits des femmes commencent par le droit de chaque femme et de chaque adolescente de disposer de son corps et de prendre ses propres décisions», a fait valoir la ministre Bibeau.

La semaine dernière, la ministre annonçait qu’Ottawa verserait 20 millions à un fonds international visant à contrer le désengagement de Donald Trump en matière d’aide internationale, qui a interdit aux organismes d’aide humanitaire financés par les États-Unis de pratiquer des avortements ou même de parler d’avortement à l’étranger.

L’annonce de mercredi comprend cette première enveloppe.