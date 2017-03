Ottawa continue d’analyser la situation

Alors que le gouvernement continue d’évaluer la situation à la frontière, les partis d’opposition s’impatientent. La réponse est « inadéquate », le gouvernement « ne fait rien », et il doit réagir en amont plutôt que d’attendre de perdre le contrôle, ont martelé conservateurs et néodémocrates.

Les patrons de la GRC et de l’Agence des services frontaliers ont participé à la rencontre hebdomadaire du Conseil des ministres mardi matin. Et ils leur ont indiqué « que les ressources et les outils légaux qu’ils ont sont appropriés et suffisants », a rapporté le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale. Résultat : rien à annoncer au gouvernement pour l’instant.

À quand un ajustement de politique ou de ressources à la frontière, pour répondre au nombre croissant d’immigrants qui traversent hors des postes frontaliers pour pouvoir présenter une demande d’asile en sol canadien — et ainsi éviter l’entente sur les tiers pays sûrs qui les forcerait à faire leur demande chez les Américains, où ils ont abouti en premier ? « Quand les professionnels diront qu’ils ont besoin d’aide supplémentaire », a rétorqué le ministre.

D’ici là, le gouvernement prépare les scénarios de réponses possibles. « On veut faire nos devoirs correctement pour que, si les circonstances évoluent — les chiffres pourraient augmenter, les chiffres pourraient diminuer —, on puisse s’assurer qu’on ait pris le temps de réfléchir [...] et [...] répondre efficacement. »

« C’est une mauvaise réponse », a répliqué le conservateur Tony Clement, qui espérait enfin une annonce du gouvernement. « La situation va empirer avant de s’améliorer », selon lui, puisque le temps clément amènera encore plus d’immigrants à tenter de traverser la frontière par les champs. « Il faut qu’on réponde en amont, pas qu’on prenne du retard. »

La néodémocrate Hélène Laverdière juge aussi la réponse libérale « inadéquate ». « On dirait que le gouvernement se bouche les oreilles et se masque les yeux, et continue comme si de rien n’était. » Le NPD veut qu’Ottawa suspende l’entente sur les tiers pays sûrs. Les conservateurs veulent que le fédéral augmente les effectifs à la frontière canadienne.

Pas de chiffres à l’appui

Le Devoir réclame depuis trois semaines, comme d’autres médias, d’obtenir le nombre d’entrées irrégulières entre les postes frontaliers ces dernières années. L’Agence des services frontaliers renvoie la balle à la GRC, qui n’a toujours pas répondu aux multiples demandes du Devoir.

Le gouvernement plaide pourtant depuis deux mois qu’il est trop tôt pour conclure à un nouveau phénomène à la frontière. Notamment parce que le nombre d’entrées irrégulières fluctue constamment, d’année en année et d’un mois à l’autre. Une hausse temporaire n’aurait donc rien d’anormal, dit-on.

Le gouvernement a cependant été incapable de fournir des statistiques corroborant ces explications. La GRC ne répertorierait pas de la même façon les entrées irrégulières dans différentes provinces, dit-on dans les coulisses, sans expliquer sur quelles données on se base alors pour analyser la situation.