La parité hommes-femmes n'arrivera jamais au fédéral, estime le quart des Canadiens

Ottawa — Le quart des Canadiens croit que la parité hommes-femmes ne sera jamais atteinte à la Chambre des communes, selon les résultats d’un sondage publié à l’aube de la Journée internationale des femmes.

Un peu plus de 20 % des personnes interrogées se montrent plus optimistes et croient qu’il y aura autant de femmes que d’hommes dans les banquettes d’ici 10 ans, soit en 2027.

L’organisme qui a commandé l’enquête d’opinion réalisée par Abacus Data, À voix égales, estime de son côté que si la tendance se maintient, il faudra 91 ans avant d’atteindre la parité en Chambre.

À l’heure actuelle, seulement 26 % des sièges sont occupés par des femmes à Ottawa.

Selon les résultats du sondage, 54 % des personnes interrogées croient qu’elles sont plutôt 31 %, mais jugent tout de même qu’il s’agit là du « bon nombre ».

Une porte-parole de l’organisation À voix égales, Catherine Fortin LeFaivre, a soutenu en conférence de presse à Ottawa, lundi, que la conclusion la « plus troublante » de cette enquête était que 40 % des sondés recommanderaient à une femme de se lancer en politique.

Le sondage Abacus Data, non probabiliste, a été réalisé en ligne auprès de 2125 Canadiens âgés de 18 ans et plus du 10 au 16 février 2017.