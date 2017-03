1400 signatures pour empêcher la fermeture du YMCA Guy-Favreau

Une pétition lancée pour forcer Ottawa à annuler l’importante hausse de loyer imposée au YMCA du complexe fédéral Guy-Favreau à Montréal a déjà récolté près de 1400 signatures, se félicite la députée Hélène Laverdière, qui espère pouvoir empêcher la fermeture du centre.

Incapable de parvenir à une entente avec le gouvernement du Canada concernant le renouvellement à un prix « raisonnable » de son bail, le YMCA Guy-Favreau a annoncé la semaine dernière sa fermeture le 31 mai prochain, après trois décennies d’activité.

De son ouverture jusqu’en 2006, le centre communautaire a payé un loyer symbolique de 1 $ par an. Le précédent gouvernement conservateur ayant décidé d’accroître la rentabilité de son parc immobilier, le loyer exigé a progressivement augmenté au fil des ans.

« Il y a 30 ans quand on a bâti le complexe fédéral Guy-Favreau, on a démoli une partie du quartier chinois. Comme réparation, on avait promis d’offrir un centre communautaire à la communauté », rappelle la députée néodémocrate du secteur, Hélène Laverdière.

Elle entend déposer dès la reprise des travaux parlementaires, la semaine prochaine, une pétition ayant récolté à ce jour près de 1400 signatures.

Le YMCA Guy-Favreau a multiplié les efforts au cours des dernières années afin d’accroître ses sources de financement, dit-elle. « Ils ont besoin d’un an de sursis pour poursuivre le travail et parvenir à un montage financier qui leur permettrait de vivre. Il faut aussi que le gouvernement du Canada tienne sa promesse faite aux gens du secteur. »

Le YMCA Guy-Favreau est bien plus qu’un centre sportif pour Dina Mansour, l’une des pétitionnaires. « C’est un lieu de rassemblement communautaire, de réinsertion social, même une deuxième maison. Je pense à la communauté chinoise, à toutes les personnes âgées qui fréquentent le centre presque à tous les jours et qui s’y rencontrent, à tous les jeunes qui viennent y jouer au badminton, […] aux personnes à faibles revenus qui y ont accès, même aux gens qui travaillent ou qui habitent dans le coin et qui y vont après le travail. […] Ça me déchire de savoir que toutes ces personnes vont perdre le YMCA Guy-Favreau », écrit-elle.

Du côté de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), le ministère qui gère le parc immobilier du gouvernement fédéral, on affirme avoir proposé trois options possibles de location « qui reflètent les conditions actuelles du marché ». « Le YMCA a décliné les trois options », a déclaré un porte-parole.

Quoi qu’il en soit, tout espoir n’est peut-être pas perdu. Une rencontre est prévue à Montréal lundi entre des représentants du YMCA et de SPAC, a indiqué au Devoir une source au fait du dossier.