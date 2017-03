Justin Trudeau, KPMG et les paradis fiscaux

En mars 2016, les émissions Enquête et The Fifth Estate de Radio-Canada/CBC dévoilaient des faits extrêmement troublants concernant le dossier de très riches clients sollicités par la firme comptable KPMG, qui leur proposait de mettre leur fortune à l’abri du fisc canadien dans le paradis fiscal de l’île de Man, où le taux d’imposition est de 0 %. On apprenait que l’Agence de revenu du Canada (l’ARC) s’est montrée plus que complaisante dans ce dossier, permettant à ces contribuables fautifs de s’en tirer à peu de frais. Ce qui est nouveau cette semaine à Enquête, et encore plus troublant, c’est que le personnel politique semble vouloir étouffer ce scandale et, plus révoltant encore, que les juges au dossier se placent en situation potentielle de conflit d’intérêts. L’ARC n’en est pas à ses premiers déboires, comme l’a déjà bien montré l’émission Enquête. Pour leur part, les libéraux de Justin Trudeau ont manqué une belle occasion en octobre dernier de s’attaquer à la problématique des paradis fiscaux en votant contre une motion du Bloc québécois exigeant le retrait de l’entente bilatérale avec la Barbade, un autre paradis fiscal. Après tous les livres comme Offshore, d’Alain Deneault, et tous les documentaires tels Le prix à payer, qu’attend le gouvernement Trudeau pour faire toute la lumière sur l’évasion fiscale au Canada et la gouvernance de l’ARC en particulier ? Craint-il d’éclabousser de bons amis du Parti libéral ?