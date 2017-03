Un prix pour Trudeau?

Je lis dans Le Devoir du 3 mars que Justin Trudeau recevra un prix pour son leadership mondial dans le domaine énergétique. Cela me laisse pantoise. Un prix, pourquoi au juste ? Pour défendre les sables bitumineux et les pipelines tout en se montrant favorable aux énergies propres et renouvelables ? Il s’agit peut-être d’un prix d’encouragement à quelqu’un qui ose prendre des risques dramatiques avec nos biens les plus précieux : notre eau potable et nos terres cultivables.