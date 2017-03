Québec et Ottawa soulignent la mémoire de René Préval

Montréal — Les gouvernements provincial et fédéral ont offert leurs condoléances au peuple haïtien et à leurs proches qui ont élu domicile au Québec et au Canada, samedi, au lendemain de l’annonce du décès de l’ex-président René Préval.

Dans un communiqué, le premier ministre québécois Philippe Couilllard attribue à la présidence de M. Préval un rapprochement considérable entre le Québec et la « perle des Antilles ».

Rappelant que l’ex-président haïtien a dû gérer la crise dans laquelle a été plongé son pays après l’important tremblement de terre de 2010, M. Couillard a rappelé qu’une « profonde amitié unit les peuples québécois et haïtien » indépendamment de l’aide apportée par Québec pour la reconstruction du pays happé par ce séisme.

Les médias haïtiens rapportent que M. Préval — qui avait succédé à Jean-Bertrand Aristide en 1996 — a succombé à un accident vasculaire cérébral vendredi.

L’ancien chef d’État, qui était âgé de 74 ans, est le premier dirigeant haïtien élu démocratique à parvenir à rester en place le temps complet d’un mandat, ont tour à tour souligné les premiers ministres québécois et canadien.

Justin Trudeau a exprimé sa « tristesse » et offert son soutien à la famille et aux proches de l’homme politique. « Le Canada se souviendra de son attachement au principe de la démocratie, pendant que nous continuons d’appuyer le développement d’Haïti et de travailler avec la population haïtienne pour qu’elle parvienne à surmonter les défis économiques et humanitaires auxquels elle est exposée », a déclaré le premier ministre canadien par voie de communiqué.

La ministre québécoise des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, a de son côté affirmé que « le Québec et Haïti sont liés par plusieurs ententes, mais aussi — et surtout aujourd’hui — par le coeur ».

Au cours de son second mandat — de 2006 à 2011 — René Préval s’était notamment rendue au Québec pour prendre part à un Sommet de la Francophonie, mentionne Québec dans son communiqué.