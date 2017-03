Plusieurs manifestations contre une motion dénonçant l’islamophobie

L’ambiance était tendue dans le Vieux-Montréal, samedi, alors que plus d’une centaine d’opposants à une initiative du gouvernement du Canada en matière d’islamophobie qui avaient prévu un rassemblement ont été accueillis par d’autres militants qui les ont traités de racistes et de fascistes.



Vers 11 h 30, les manifestants des deux camps étaient réunis devant l’hôtel de ville, mais le rassemblement a rapidement dégénéré. Des bombes fumigènes ont été lancées et une bataille a même éclaté entre deux militants.



Les policiers, qui étaient très nombreux sur place, sont alors intervenus pour séparer les deux groupes, qui sont restés l’un devant l’autre pendant une trentaine de minutes.



Ils se sont ensuite déplacés dans des rues parallèles vers le Quartier latin. En après-midi, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) disait n’avoir procédé à aucune arrestation.



Certains contre-manifestants ont tenté de s’infiltrer dans la marche opposée, mais ils se sont contentés de s’invectiver à distance puisque des policiers à vélo les séparaient.



Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Le rassemblement initial était organisé par la Coalition canadienne des citoyens inquiets (Canadian Coalition of Concerned Citizens — CCCC) et visaient à dénoncer la motion M-103 contre l’islamophobie déposée à la Chambre des communes par la députée libérale de Mississauga — Erin Mills, en Ontario, Iqra Khalid. Le texte de la motion appelle le gouvernement à « reconnaître qu’il faille endiguer le climat de haine et de peur qui s’installe dans la population » et « condamner l’islamophobie et toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse systémiques ».En plus de la CCCC, il y avait des représentants du mouvement anti-immigration PÉGIDA Québec et du groupe anti-islamiste La Meute, qui était très présent.Des rassemblements de la CCCC se déroulaient en parallèle dans plusieurs villes canadiennes, de Vancouver, à Calgary, en passant par Toronto. Au Québec, des rassemblements étaient prévus entre autres à Québec, Saguenay et à Sherbrooke.