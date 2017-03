PLC : Alan DeSousa juge le processus « aberrant »

Ottawa — Le maire de l’arrondissement Saint-Laurent, Alan DeSousa, juge que le Parti libéral du Canada (PLC) doit trouver une façon de « réparer » le tort qu’il lui a causé, car, en bloquant sa candidature à l’investiture sans expliquer pourquoi, la formation laisse planer un doute sur son intégrité. Le comité permanent d’appel du parti a maintenu jeudi soir la décision du comité du feu vert, qui avait refusé dimanche dernier d’accorder à celui qui est maire de l’arrondissement montréalais depuis plus de 15 ans le droit de se présenter dans la course à la succession de Stéphane Dion. La maire DeSousa n’a pas l’intention d’aller plus loin. Mais même s’il « tourne la page », il estime tout de même « aberrant » que le parti puisse « prendre des décisions avec des informations secrètes », un processus opaque qui entraîne des résultats « mesquins », selon lui.