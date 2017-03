Le tabac pour les 21 ans et plus seulement au Canada?

Ottawa — La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, ne ferme pas la porte à la possibilité de faire passer de 18 à 21 ans l’âge minimal national pour l’achat de produits du tabac. Sans aller jusqu’à partager son avis personnel, elle a plaidé qu’il faudra « repousser les limites » pour atteindre l’objectif que s’est fixé le Canada en matière de lutte contre le tabagisme. Le gouvernement veut faire passer le taux de tabagisme à moins de 5 % d’ici 2035. Ce taux a chuté de 22 à 13 % entre 2001 et 2015, selon les données du fédéral. « Si on veut atteindre [ce] but, il faut avoir des idées très audacieuses », a soutenu Mme Philpott en marge d’un