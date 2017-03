Les candidats se portent à la défense de l’industrie pétrolière

Le débat des aspirants chefs du Parti conservateur à Edmonton s’est avéré un hymne à la défense de l’industrie pétrolière. Tour à tour, les candidats ont presque tous réitéré qu’ils aboliraient la future taxe sur le carbone des libéraux et qu’ils s’assureraient que soient construits des oléoducs d’ouest en est au Canada.

La première question du débat de mercredi soir portait sur la criminalité en milieu rural. Mais rapidement, c’est le sort de l’exploitation des ressources naturelles au pays qui a dominé les échanges. Car Michael Chong venait de réitérer sa promesse de créer une taxe sur le carbone à revenus neutres, qui permettrait une importante baisse d’impôts. Il n’en fallait pas plus pour que les 12 autres candidats sur scène aient recours à leur droit de réplique pour le critiquer chacun leur tour.

« Je suis pour les oléoducs et contre une taxe sur le carbone, a répliqué en premier Pierre Lemieux. Une taxe sur le carbone ne fait que siphonner l’argent de notre économie. »

Michael Chong a tenté tant bien que mal, à trois reprises, de défendre son idée. Mais il était systématiquement chahuté par le public albertain. Andrew Scheer a rétorqué qu’il n’avait jamais vu de taxe sur le carbone sans incidence sur les revenus d’un gouvernement, comparant carrément l’idée à l’existence du père Noël ou du lapin de Pâques. Une taxe sur le carbone n’est pas le meilleur moyen de gérer l’arrivée de Donald Trump à la présidence américaine, a renchéri Maxime Bernier. Chris Alexander a martelé qu’il fallait que l’industrie pétrolière soit « un pilier de notre économie pour des générations à venir » en s’assurant que des « oléoducs soient construits à l’ouest comme à l’est ».

Votre arme à feu est votre propriété. Tout comme un livre dans votre bibliothèque. Kellie Leitch

« Je ne comprends pas, quand on [émet] 1,5 % des émissions de GES [au Canada], pourquoi on aurait une taxe sur le carbone », a lancé Deepak Obhrai en suggérant plutôt d’utiliser « l’énergie nucléaire pour réduire notre empreinte carbone », accueilli par des applaudissements des conservateurs dans la salle. Brad Trost éliminerait toute réglementation en la matière et subventions à l’énergie verte. Andrew Saxton mettrait en place un « corridor de transport et d’énergie » qui assurerait que les projets d’oléoducs soient approuvés.

Le contrôle des armes à feu a lui aussi fait consensus. Les candidats ont presque tous promis — hormis notamment Maxime Bernier — de le relâcher en retirant notamment à la GRC la responsabilité de classifier les armes interdites au pays. Les anciens ministres du gouvernement de Stephen Harper se sont félicités d’avoir aboli le registre des armes d’épaule.

« Votre arme à feu est votre propriété. Tout comme un livre dans votre bibliothèque », a scandé Kellie Leitch au fil d’un échange qui a, là encore, suscité l’enthousiasme du public.

Maxime Bernier a quant à lui été chaudement applaudi en promettant d’abolir la gestion de l’offre. Steven Blaney lui a servi son habituelle réplique, en défendant farouchement la gestion de l’offre, ce qui lui a valu quelques huées.

O’Leary grand absent

L’homme d’affaires Kevin O’Leary n’était pas au débat d’Edmonton, ayant décidé de s’absenter, car il n’aimait pas le format qui offre une succession de courtes réponses des 14 candidats.

Mais son nom a néanmoins été mentionné à plusieurs reprises au fil du débat.

Lisa Raitt n’a pas perdu de temps pour dénoncer son absence, dès sa déclaration d’ouverture au début du débat. Erin O’Toole a fait de même, en affirmant que les candidats se devaient d’être présents qu’il y ait 50 ou 500 convives à un événement. « Nous devons être là. Je me fous du format. »

Kevin O’Leary a plutôt tenu une discussion informelle, à Edmonton lui aussi. Il devra payer une amende de 10 000 $ au Parti conservateur, qui interdit aux candidats de s’absenter de ses débats officiels.

Kellie Leitch n’était pas en reste, elle aussi critiquée par ses rivaux en raison de sa promesse martelée sans relâche de filtrer les immigrants venant au pays pour exclure ceux qui ont des « valeurs anti-canadiennes ». Chris Alexander, ex-ministre de l’Immigration, a dit en avoir marre de la voir insinuer que leur gouvernement n’avait pas contrôlé du tout l’arrivée d’immigrants au pays pendant dix ans. Rick Peterson a argué que la campagne de Mme Leitch avait complètement « déraillé » et qu’elle nuisait à l’image du parti.

Peu de bilinguisme

Seuls Maxime Bernier, Pierre Lemieux, Erin O’Toole, Andrew Scheer, Andrew Saxton et Rick Peterson ont prononcé une partie de leurs réponses en français lors de ce débat qui se voulait bilingue. Les autres — le Québécois Steven Blaney y compris — se sont contentés tout au plus de faire leurs remerciements ou salutations en début ou en fin de réponse dans la langue de Molière.

Le parti tiendra plus tard un dernier débat, lui aussi bilingue, à Toronto. Les conservateurs choisiront leur prochain chef à la fin mai.