Sénat: Claude Carignan quitte ses fonctions de leader de l’opposition

Ottawa — Le sénateur Claude Carignan cède sa place de leader de l’opposition à la chambre haute, laissant à son successeur la responsabilité de juguler « la menace » d’un Sénat plus indépendant. Après environ trois ans et demi à la tête des sénateurs conservateurs, dont un peu plus de deux ans comme leader du gouvernement, il juge que le temps est venu de tirer sa révérence. Le sénateur Carignan, qui a notamment dû gérer le scandale des dépenses à la chambre haute, a annoncé mardi à ses collègues qu’il quitterait ses fonctions le 31 mars. « Là, c’est un peu plus tranquille, c’est parti sur le bon chemin, alors, pour moi, c’était le bon temps pour laisser ma place à quelqu’un d’autre », a-t-il exposé en entrevue téléphonique. Le sénateur a dit avoir réalisé au cours des derniers mois, en préparant des projets de loi qui ont été bien reçus, qu’il pouvait apporter une importante contribution comme simple sénateur.