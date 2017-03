Alan DeSousa soupçonne le PLC de favoritisme

Le maire d’arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa, entend se battre jusqu’au bout pour tenter d’obtenir le droit de porter les couleurs du Parti libéral du Canada (PLC) à l’élection partielle du 3 avril prochain. Il estime que les instances du PLC lui ont barré la route pour aucune autre raison que de laisser la voie libre à Yolande James.

« Moi, je sais que j’amène beaucoup de gens dans la communauté. Même des gens qui soutiennent un autre candidat pourraient voter pour moi. Alors, si mon nom n’est pas sur le bulletin de vote, qui, pensez-vous, va tirer le plus avantage de cela ? » lance M. DeSousa en entrevue avec Le Devoir.

M. DeSousa nage dans la politique municipale montréalaise depuis 31 ans, mais espérait faire le saut sur la scène fédérale. Il entendait se présenter à l’investiture du PLC dans la circonscription de Saint-Laurent afin d’en devenir le candidat à l’élection partielle, rendue nécessaire par le départ de Stéphane Dion. L’ex-ministre québécoise libérale Yolande James se porte elle aussi candidate.

Changement soudain

M. DeSousa raconte avoir parlé de son intention avec des gens hauts placés au PLC dès la fin de janvier. « C’était très positif. En aucun temps ne m’a-t-on indiqué que ma candidature ne serait pas la bienvenue. C’est juste quand Mme James est entrée en scène que certaines personnes ont eu tendance à graviter vers elle »,soutient-il. Le PLC lui a annoncé dimanche qu’il n’aura finalement pas le droit de briguer l’investiture. Aucune raison ne lui a été fournie. Il contestera devant les instances du parti cette décision.

Est-il possible que le PLC n’ait pas voulu s’associer à lui plutôt parce qu’il a fait partie d’une formation politique municipale malmenée par les allégations de malversations et parce que l’arrondissement dont il est le maire a fait l’objet d’une perquisition de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) en 2013 ?

« Je veux être traité avec équité et justesse, répond M. DeSousa. Si j’avais fait l’objet d’une accusation ou autre chose qui pourrait semer un doute, je pourrais comprendre, mais ce n’est pas le cas. […] S’ils ont mis tout le monde du milieu municipal au Québec dans le même panier, est-ce que ça veut dire qu’aucun maire, même ceux qui se conduisent avec droiture, ne peut être un candidat potentiel ? »

Au PLC, on se borne à rappeler qu’un « comité feu vert » vérifie les antécédents judiciaires de tout aspirant candidat, sa cote de crédit, son engagement passé envers le parti, son soutien aux positions politiques du PLC et sa probité. En coulisses, on soutient que ce comité est composé de membres d’ordres professionnels (avocats, comptables, etc.) indépendants du PLC. On rappelle qu’il est déjà arrivé que des candidats dont le parti ne voulait pas aient été approuvés par le comité feu vert. Le Parti libéral a refusé de révéler au Devoir l’identité des membres actuels du comité. Une autre personne, Marwah Rizqy, se présente à l’investiture dans Saint-Laurent.

À Toronto aussi

Les allégations de favoritisme fusent aussi à Toronto, où une autre élection partielle aura lieu, celle-là pour remplacer dans Markham–Thornhill l’ex-ministre John McCallum, nommé ambassadeur en Chine. Deux candidats à l’investiture soutiennent que le parti a pipé les dés pour favoriser Mary Ng, la responsable des nominations au bureau du premier ministre.

Nadeem Qureshi, un des aspirants candidats, explique au Devoir que le PLC a annoncé le 10 février l’ouverture de la course, mais a attendu six jours pour préciser que la date limite pour soumettre son dossier était le 21 février. « Ils s’arrangent pour favoriser leur candidat préféré tout en donnant l’illusion d’un processus démocratique », déplore-t-il.