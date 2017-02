Kevin O’Leary boude le débat d’Edmonton

Kevin O’Leary en a assez des débats. L’homme d’affaires ne participera pas au débat des candidats à la chefferie du Parti conservateur d’Edmonton. Ce qui lui a valu une nouvelle salve de critiques de la part de ses rivaux dans la course.

« Dommage », a déploré Maxime Bernier. « Honteux », a critiqué Rick Peterson. « Chicken », lui a lancé Lisa Raitt. Mais Kevin O’Leary refuse de prendre part au débat bilingue prévu ce mardi soir, à Edmonton. « Je dit [sic] depuis le début qu’une formule de débat à l’intérieur de laquelle 14 personnes se trouvent sur la même estrade pour répondre à la même question sans possibilité d’interaction n’est pas la bonne », a-t-il argué par voie de communiqué. M. O’Leary organisera plutôt une discussion informelle avec des membres du Parti conservateur, à Edmonton, avant de rencontrer la presse. Il écopera cependant d’une amende de 10 000 $ qu’impose le Parti conservateur à tout candidat qui ne participe pas aux débats officiels du parti.

De l’avis de Maxime Bernier, M. O’Leary hésite à participer à d’autres débats parce qu’il a « mal performé » vendredi au débat de la conférence Manning d’Ottawa. Le débat d’Edmonton sera en outre bilingue, a noté M. Bernier.

« M. O’Leary fait erreur », a répliqué de son côté le candidat Chris Alexander. Il estime lui aussi que le format pourrait être amélioré afin de favoriser davantage d’échanges entre les aspirants chefs. « Mais je serai sur scène demain », a-t-il souligné.

Andrew Scheer a quant à lui partagé sur Twitter un extrait du débat de vendredi où il reprochait à Kevin O’Leary de vouloir être chef à temps partiel, en faisant campagne en étant la moitié du temps aux États-Unis et en n’ayant pas l’intention de briguer une élection au Canada.

Kevin O’Leary a accusé le parti d’avoir fait « erreur » en ne modifiant pas la formule du débat d’Edmonton. La campagne d’un seul candidat aurait refusé, selon lui.

Or, ce sont plutôt « plusieurs » candidats qui n’ont pas donné leur accord, selon les informations du Devoir. Le PC a tenté au cours des dernières semaines de changer le format de ses débats, voyant bien que les échanges étaient limités. Mais il n’a jamais réussi, lui non plus, à obtenir un consensus chez les candidats.

L’attaché de M. O’Leary a martelé qu’il était « ridicule » d’affirmer qu’il évitait le débat, car celui-ci sera bilingue. La décision aurait été la même si la joute oratoire n’était qu’en anglais, a insisté Ari Laskin.

Le dernier débat de la course conservatrice se tiendra à Toronto et sera également bilingue. Le camp O’Leary attend de voir si la formule y sera différente avant d’indiquer s’il s’y présentera.