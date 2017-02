Journalistes? Vos empreintes S.V.P.

Le contexte ne pourrait pas être plus ironique. Alors que la confidentialité des sources journalistiques fait l’objet d’une commission d’enquête au Québec, à Ottawa, la sécurité de la Chambre des communes demande que tous les journalistes couvrant les activités du Parlement fournissent dorénavant leurs empreintes digitales.

Dans la foulée de la fusillade survenue à l’automne 2014, une évaluation indépendante de la sécurité de l’enceinte parlementaire a été effectuée. La conclusion : toutes les personnes qui travaillent régulièrement dans les édifices de l’enceinte devraient faire l’objet d’une enquête de sécurité avant d’obtenir leur laissez-passer.

À l’heure actuelle, seuls les employés parlementaires font l’objet d’une telle enquête. Les députés, les sénateurs, le personnel politique et les journalistes en sont exemptés.

L’enquête de sécurité est menée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui vérifie si la personne détient un casier judiciaire. La prise des empreintes digitales est obligatoire. La GRC assure qu’elles sont détruites une fois la vérification réalisée. Officiellement, les empreintes sont exigées pour s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur sur la personne, par exemple en cas d’homonymes. La GRC n’explique pas pourquoi un autre type de preuve (comme la photocopie d’un passeport) n’est pas privilégié lorsqu’il y a confusion à propos de l’identité d’une personne.

Statut matrimonial

Si la proposition est acceptée par le Bureau de régie interne de la Chambre des communes, les journalistes affectés à la couverture politique devront remplir un questionnaire.

Une version préliminaire de ce questionnaire a été fournie à la Tribune de la presse parlementaire canadienne. On y trouve les questions habituelles d’identification, mais aussi une section sur la situation matrimoniale. Le conjoint actuel et tous les anciens conjoints des cinq dernières années doivent être énumérés, avec leur adresse et leur date de naissance. Le journaliste doit aussi indiquer ses adresses des cinq dernières années, ses antécédents professionnels ainsi que ses études.

Ce questionnaire reflète le fait qu’à l’origine, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) devait prendre part au processus de vérification (il aurait pu conserver les informations pendant 20 ans et les partager avec d’autres ministères et des gouvernements étrangers). Comme il a été convenu de retirer le SCRS du processus, le questionnaire pourrait être modifié à l’avenant.

La Tribune de la presse parlementaire canadienne, qui est en discussion avec les représentants de la Chambre des communes sur cet enjeu depuis plusieurs mois, a reçu l’assurance que la détention d’un casier judiciaire ne serait pas un motif automatique de refus. Mais aucun barème n’a été fourni. On ignore donc si un casier pour possession simple de marijuana ou un crime commis il y a longtemps, par exemple, constitueraient des motifs de refus.

C’est le Bureau de la sécurité institutionnelle (BSI) relié à la Chambre des communes qui, après avoir reçu les renseignements de la GRC, décidera de l’acceptation ou non d’un journaliste. En cas de refus, un journaliste pourra réclamer une rencontre avec le BSI pour éclaircir certains points. Si le refus persiste, le journaliste éconduit pourra s’adresser au greffier de la Chambre des communes et éventuellement au président de la Chambre.

La nouvelle règle s’appliquerait seulement aux nouveaux journalistes arrivant sur la colline, les autres (dont l’auteure de ces lignes) bénéficiant d’une clause de droits acquis. Les informations sur le journaliste seraient conservées deux ans après son départ de la colline parlementaire.

Les correspondants parlementaires doivent décider aujourd’hui, lors de leur assemblée générale annuelle, s’ils s’opposeront à cette demande. Si le nouveau régime est approuvé, il s’appliquera aux journalistes et au personnel politique, mais toujours pas aux députés et sénateurs.

À Québec et à Paris

À titre de comparaison, l’Assemblée nationale à Québec n’impose pas d’enquête de sécurité aux journalistes et exige encore moins la prise d’empreintes digitales. « C’est la Tribune qui accrédite les membres, et non la police », explique Louis Lacroix, son président. Les journalistes non réguliers doivent, lors de leur visite, avoir un répondant qui est membre permanent de la Tribune. En l’absence de répondant, le journaliste peut avoir accès au parlement, mais doit subir une fouille de sécurité.

À Paris, l’accès à l’Élysée est accordé à tout détenteur d’une carte décernée par la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels. Pour obtenir cette carte, un journaliste doit subir une enquête de sécurité. La prise des empreintes digitales n’en fait pas partie. Le fait de détenir un dossier judiciaire n’est pas une cause automatique de refus. Il faut que l’acte posé soit « très, très répréhensible », nous explique-t-on à la Commission, en ajoutant qu’aucune grille d’analyse stricte n’existe. Ce sont les commissaires, qui se penchent sur chacune des demandes, qui font la détermination ultime.

Les fonctionnaires aussi

Le resserrement de la sécurité se fait par ailleurs à tous les niveaux. Le Conseil du Trésor a décrété en octobre 2014 que désormais, la prise d’empreintes digitales serait obligatoire pour tous les fonctionnaires fédéraux, qu’ils soient espions au SCRS ou simples préposés à l’entretien. La norme est entrée progressivement en vigueur et sera en place partout en octobre 2017.

Tous les fonctionnaires ont toujours fait l’objet d’une vérification de leurs antécédents judiciaires pour obtenir une cote de fiabilité ou de sécurité. Mais désormais, la prise d’empreintes (rendue plus facile par leur numérisation) fait partie du processus, encore là au motif que cela permet d’éviter les quiproquos. Tous les nouveaux fonctionnaires doivent fournir leurs empreintes, tandis que les fonctionnaires déjà embauchés les fourniront lorsqu’ils devront renouveler leur cote (tous les 5 ou 10 ans, selon le niveau).

L’Alliance canadienne de la fonction publique, qui représente une large proportion des quelque 300 000 fonctionnaires fédéraux, évalue actuellement ses options judiciaires. Elle s’était opposée à cette mesure au moment de son dévoilement. Quant à l’Institut professionnel de la fonction publique, il s’est déjà adressé aux tribunaux et le processus suit son cours.

Le commissaire à la protection de la vie privée estime que la prise des empreintes digitales est « un moyen d’authentification approprié pour les besoins de la vérification du casier judiciaire d’un individu ».