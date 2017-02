L’examen des lois préoccupe les Premières Nations

Le gouvernement Trudeau l’admet lui-même, la tâche pourrait s’avérer énorme : revoir toutes les lois et politiques qui touchent les peuples autochtones, afin de les moderniser ou de les éliminer carrément dans le but de renouveler la relation des Premières Nations avec Ottawa. Six ministres se pencheront sur le dossier, qui préoccupe déjà les leaders autochtones.

Le comité ministériel « échangera avec les peuples autochtones pour étudier les politiques, des revendications territoriales à celles sur les droits inhérents et d’autres politiques précises, qui sont importantes pour les populations autochtones et notre gouvernement », a expliqué la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, qui présidera le groupe de travail. Toutes les lois et politiques seront à l’étude. Et les demandes des Premières Nations risquent d’être nombreuses.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, prévient d’entrée de jeu qu’il estime que l’examen fédéral « ne [pourra] pas se limiter aux lois qui ciblent directement les Premières Nations. Il va falloir que ce soit plus large que ça ». Trop tôt pour les énumérer, a-t-il indiqué au Devoir mercredi, disant avoir été « surpris » par l’annonce du premier ministre. « La structure est déjà formée. »

Perry Bellegarde, chef national de l’Assemblée des Premières Nations, a lui aussi insisté sur le fait que les communautés devront « participer à titre de partenaires égaux et de nations à ce travail important ».

Consultations

La ministre Wilson-Raybould, qui a été chef régionale de l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, promet de consulter les communautés pour connaître leurs demandes prioritaires.

On peut présumer que leurs critiques d’antan seront à nouveau présentées : celles sur la Loi anti-terrorisme, la Loi sur la contrebande de tabac, ou encore la Loi sur l’eau potable — qui impose des standards aux réserves sans pour autant leur offrir des fonds ou des outils, déplore-t-on —, de même que la Loi sur la transparence — qui obligeait les communautés à publier leurs états financiers pour éviter d’être privées de leurs budgets, avant que les libéraux ne suspendent son application.

La Loi sur les Indiens — que la ministre Wilson-Raybould a elle-même dénoncée — sera assurément elle aussi évoquée, tout comme les droits de propriété sur les réserves ou les mandats de gestionnaires externes affectés aux réserves.

Le député libéral autochtone Robert-Falcon Ouellette reconnaît que son gouvernement s’apprête à ouvrir une boîte de Pandore. « Si on veut vraiment le changement, éventuellement, il va falloir ouvrir la boîte », a-t-il cependant fait valoir.