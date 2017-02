Ottawa se rend aux arguments du Québec

Les libéraux de Justin Trudeau tentent de bloquer une initiative qui interdirait aux assureurs d’exiger de leurs clients qu’ils passent des tests de dépistage génétique ou qu’ils leur en communiquent les résultats. La raison ? Les provinces, au premier chef le Québec, ont crié à l’intrusion dans leur champ de compétence.

Le projet de loi S-201, piloté par le sénateur — maintenant à la retraite — James Cowan, agit à trois niveaux. D’abord, il interdirait à quiconque d’imposer le passage d’un test génétique ou la communication des résultats comme condition préalable à la fourniture d’un service ou à la conclusion d’un contrat. Ensuite, il interdirait à un employeur de sanctionner un employé au seul motif qu’il a refusé de subir un test génétique. Enfin, il modifierait la Loi canadienne sur les droits de la personne pour inclure dans la liste des motifs de discrimination interdite les « caractéristiques génétiques ».

Le projet de loi a passé toutes les étapes législatives au Sénat et s’apprêtait à conclure avec succès son cheminement à la Chambre des communes. Mais voilà que, la semaine dernière, les libéraux ont proposé pendant l’ultime débat une série d’amendements éviscérant le S-201 pour ne conserver que la modification à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

« Nous avons comme fonction, en tant que parlementaires, de veiller au respect de la Constitution au moment d’adopter des lois. Nous devons notamment demeurer vigilants quant à la division des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux », a expliqué le député libéral Randy Boissonnault.

Le Québec, la Colombie-Britannique et le Manitoba ont écrit à Ottawa pour s’en plaindre, a soutenu M. Boissonnault. Ces lettres ont conforté Ottawa, qui avait aussi des doutes quant à la constitutionnalité de S-201. La lettre québécoise envoyée le 13 décembre dernier, et dont Le Devoir a obtenu copie, a été signée par les ministres de la Justice (Stéphanie Vallée), des Finances (Carlos Leitão) et des Relations canadiennes (Jean-Marc Fournier). On y lit que le projet de loi « constitue une intrusion marquée dans des champs de compétence exclusive provinciale. La réglementation des contrats et la fourniture de biens et de services sont en effet des matières qui [sont] de la compétence des provinces ».

Québec soutient que les objectifs du projet de loi sont « légitimes », mais qu’il faut bâtir sur le cadre légal québécois plutôt que d’en créer un nouveau, fédéral. En entrevue, James Cowan s’étonne d’une telle position car, à sa connaissance, il n’existe aucune disposition spécifique nulle part au Canada interdisant les tests génétiques obligatoires.

Dans leur lettre, les trois ministres québécois se disent par ailleurs « préoccupés par certaines conséquences concrètes qui pourraient découler du projet de loi S-201 », notamment la création d’un « régime de sanctions à deux vitesses en matière de discrimination ». La discrimination génétique serait en effet punissable d’une peine de 12 mois de prison ou d’une amende allant de 300 000 $ à un million de dollars, ce qui n’est pas le cas des autres discriminations.

L’opposition et des libéraux furieux

Les changements proposés par le gouvernement Trudeau ont déclenché des réactions hostiles immédiates. « Lorsque le projet de loi était à l’étude au comité, les témoins se sont généralement entendus pour dire qu’il respecte la Constitution du Canada », a plaidé le député et ex-ministre de la Justice conservateur, Rob Nicholson. « Le député prétend qu’il appuie pleinement l’objet du projet de loi, mais j’ai des doutes à ce sujet quand je vois que le projet de loi a été vidé de sa substance. Franchement, cela me déçoit beaucoup. »

Le néodémocrate Alistair MacGregor s’est dit « plutôt furieux », car la loi ainsi émasculée « ne donnera aux Canadiens que l’illusion d’une protection ».

La frustration était partagée même du côté libéral. Le député Rob Oliphant, qui pilote le projet de loi à la Chambre des communes, a rappelé que les amendements proposés par les libéraux avaient été considérés en comité parlementaire, mais abandonnés. Seulement modifier la Loi canadienne sur les droits de la personne est « tout simplement insuffisant », plaide M. Oliphant, car cette loi ne s’applique qu’aux industries de compétence fédérale. L’assurance n’en fait pas partie.

Le député libéral de Mont-Royal, Anthony Housefather, s’« oppose fermement » lui aussi aux changements suggérés par son gouvernement. M. Housefather est juif. Or une femme juive de descendance ashkénaze sur 40 est porteuse d’une mutation génétique l’exposant à un cancer du sein agressif (contre une femme sur 800 dans la population générale). Ces femmes sont donc beaucoup plus susceptibles de vouloir passer un test génétique et d’intervenir en conséquence, parfois en subissant une ablation totale préventive.

Les compagnies d’assurances canadiennes s’opposent au S-201. Elles se sont engagées moralement à ne pas exiger de leurs clients qu’ils passent des tests génétiques. Mais elles réclament l’accès aux résultats des tests effectués au même titre qu’elles ont déjà accès aux résultats médicaux de leurs clients. Elles craignent que des clients éventuels se sachant à risque de développer de graves maladies ne souscrivent de juteuses assurances en payant des primes sous-évaluées.

Les controversés amendements du gouvernement seront votés dans trois semaines. Les libéraux sont majoritaires, mais Rob Oliphant se dit néanmoins « relativement optimiste », croyant qu’ils pourraient être défaits parce que plusieurs de ses collègues se disent pour le projet de loi tel qu’il est. « Je ne connais personne qui soit contre le projet de loi. Il y a seulement des gens qui sentent devoir appuyer le gouvernement. […] Mais on m’assure que le vote ne sera pas soumis à une ligne de parti. »