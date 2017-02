Islamophobie: la motion conservatrice défaite

Ottawa — La motion conservatrice dénonçant toutes les discriminations religieuses mais sans utiliser le mot « islamophobie » a été défaite hier par la Chambre des communes. La motion exhortait le Parlement à condamner « toutes formes de racisme systémique, d’intolérance religieuse et de discrimination à l’égard des musulmans, des juifs, des chrétiens, des sikhs, des hindous et des autres communautés religieuses ». Les conservateurs ont reçu l’appui des bloquistes, des néodémocrates et de la chef du Parti vert (126 voix au total), mais pas celui des libéraux (165 voix). Les libéraux dénoncent la motion conservatrice car, bien que très similaire à la leur, elle ne mentionne pas nommément l’islamophobie. Les libéraux font valoir que son adoption aurait empêché l’adoption de la leur ce printemps parce qu’elle aurait été jugée redondante. Une délégation du Forum musulman canadien était d’ailleurs à Ottawa mardi pour encourager les élus à ne pas jouer de jeux politiques sur leur dos et à appuyer seulement la motion libérale.