Prêcher par l’exemple

Les Européens surnomment Justin Trudeau l’anti-Trump, en particulier depuis qu’il a fait la leçon, vendredi, au gratin allemand des affaires. Mais entre son discours à l’étranger et les gestes de son gouvernement, la cohérence est-elle au rendez-vous ? Le prochain budget permettra d’en juger.

Si son allocution sert de baromètre, les attentes seront grandes, car le premier ministre n’a pas ménagé ces invités en noeuds papillon, smokings et robes de soirée réunis pour un banquet de l’élite allemande et européenne, une tradition vieille de huit siècles. Il est allé leur dire, finalement, qu’ils étaient en bonne partie responsables de la flambée de populisme qui sévit dans bien des pays européens et qui a porté le président américain, Donald Trump, au pouvoir.

« Quand des entreprises affichent des profits records sur le dos de travailleurs qui se font constamment refuser un emploi à temps plein — et la sécurité d’emploi qui l’accompagne —, les gens se sentent rejetés. Et quand les gouvernements favorisent des intérêts particuliers au lieu des intérêts des citoyens qui les ont élus, les gens perdent espoir », a-t-il déclaré.

Il n’avait pas fini. « Les écarts grandissants provoquent une perte de confiance à l’égard des gouvernements, des employeurs. Et cela devient “nous” contre “eux”.Nous voyons cette inquiétude se transformer en colère presque quotidiennement. Les gens ont comme réflexe de se replier sur eux. De céder au cynisme. De s’éloigner les uns des autres. »

L’avertissement, la complaisance n’a plus sa place. « Que vous soyez à la tête d’une entreprise ou d’un gouvernement, le moment est venu de réaliser que cette colère et cette anxiété qui s’emparent de notre monde sont bien réelles. Et elles sont là pour rester. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les préoccupations de nos travailleurs et de nos citoyens. Nous devons régler les causes profondes de leurs préoccupations et prendre au sérieux l’effet que la transformation de notre économie a sur la vie des gens », a-t-il dit.

Il a lancé un défi à ses hôtes. « Pour les dirigeants d’entreprise, il s’agit de penser au-delà de la responsabilité à court terme envers les actionnaires. […] Il est temps de verser un salaire suffisant. De payer vos impôts et d’offrir à vos travailleurs les avantages — et la paix d’esprit — de contrats stables et à temps plein. »

Les vieilles façons de faire doivent être mises au rancart tant par les entreprises que par les gouvernements. La réalité rattrape M. Trudeau, qui est à la tête d’un gouvernement qui n’est pas si différent des autres. Nombre de mesures fiscales fédérales ont l’effet inverse à celui que M. Trudeau recommande. Son ministre des Finances, Bill Morneau, a bien annoncé l’an dernier un ambitieux examen de plus de 100 milliards de dollars en dépenses fiscales, en particulier de ces multiples échappatoires et crédits d’impôt qui profitent généralement aux mieux nantis, mais rarement aux gens à revenus modestes.

Les exemples ne manquent pas et les fiscalistes en ont relevé plusieurs. On entend souvent parler des crédits très pointus, inefficaces, plutôt clientélistes. Ils ne doivent pas détourner l’attention des mesures qui bénéficient aux mieux nantis qui sont tenus pour acquis. Trois se démarquent du lot. Ce qu’on en fera en dira long sur la volonté du premier ministre et de son équipe de joindre le geste à la parole.

Bien que le propos soit un peu aride, voici un peu de quoi il retourne, le plus important à retenir étant les économies à tirer d’un véritable ménage, économies qui pourraient bien sûr servir à rééquilibrer la donne et les finances publiques.

La déduction pour option d’achat d’actions aux employés a évité le couperet l’an dernier parce qu’on ne voulait pas pénaliser les jeunes entreprises ou celles en démarrage qui veulent conserver leur main-d’oeuvre jeune et dynamique. Très bien, mais peut-on revenir à la charge en la modulant de façon à ce que les dirigeants des grandes entreprises bien établies, dont les banques, n’en bénéficient plus ?

Seulement 50 % des gains en capital sont actuellement imposables. Plusieurs fiscalistes, et pas seulement à gauche, estiment qu’on pourrait hausser à nouveau ce taux d’inclusion comme c’était le cas dans les années 1990.

Si on regarde enfin du côté de l’exonération cumulative des gains en capital, la mesure a l’effet pervers d’inciter souvent de petits entrepreneurs à se départir de leur entreprise à un certain seuil plutôt que d’investir dans leur croissance et la création de nouveaux emplois.

Ces mesures coûteront cette année respectivement 840 millions, 6,3 milliards et 1,5 milliard au trésor public. Actuellement, environ 80 % de ces sommes restent dans les poches de ce fameux 1 % au sommet de la pyramide des revenus, selon la Revue fiscale canadienne. M. Morneau a là une belle marge de manoeuvre pour récupérer des sommes intéressantes.

Corriger ce déséquilibre serait une belle manière pour le ministre Morneau de donner sens au discours que son patron a prononcé à Hambourg.