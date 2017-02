Le Canada accueillera 1200 yézidis

Le gouvernement Trudeau accueillera un nouveau groupe de réfugiés fuyant le groupe armé État islamique (EI). Prenant acte du fait que la minorité yézidie est victime d’un génocide aux mains de ces insurgés en Irak, le Canada promet d’accueillir des centaines de réfugiés yézidis d’ici la fin de l’année.

Au total, le gouvernement entend faire venir au pays 1200 réfugiés ayant survécu aux violences du groupe EI. De ce nombre, la « majorité » seront yézidis. En date de mercredi, 400 d’entre eux seront déjà en territoire canadien — dont 74 % seront des yézidis, prévoit le gouvernement.

Les libéraux avaient accepté l’automne dernier, à la demande des conservateurs, de s’engager à ce que leur gouvernement « offre l’asile aux femmes et filles yézidis dans les 120 jours ». Un délai qui venait à échéance… ce mercredi.

Entre-temps, le gouvernement a constaté que le groupe EI ciblait également les jeunes garçons yézidis et le Canada accueillera donc tous les enfants ayant survécu au groupe terroriste. Ces 1200 réfugiés seront admis au pays en plus des 7500 réfugiés tous pays confondus qu’avait déjà prévu de parrainer le gouvernement pour l’année 2017.

« Nous avons toujours eu pour tradition d’offrir notre protection en nous basant sur la vulnérabilité, et non la religion ou l’ethnicité. Notre réponse s’adressera donc à tous les survivants de Daesh [acronyme arabe du groupe armé État islamique]. Cela étant dit, le peuple yézidi représentera la vaste majorité des personnes qui seront réinstallées en vertu de cette initiative en raison du niveau particulièrement élevé de violences qu’ils ont subi aux mains de Daesh », a expliqué mardi le ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen.

La volonté de prioriser certains réfugiés plutôt que d’autres avait valu des critiques à l’ancien gouvernement de Stephen Harper. Il avait été révélé, en pleine campagne électorale à l’été 2015, que son gouvernement s’était mis à surveiller l’origine ethnique ou religieuse des réfugiés syriens qu’il faisait venir au pays. Les conservateurs avaient été accusés d’exclure la majorité musulmane, en tentant d’aider d’abord les minorités. La directive avait été retirée à l’arrivée du gouvernement Trudeau au pouvoir.

Les libéraux ont donc pris soin, mardi, d’éviter de sembler prioriser à leur tour une minorité précise de réfugiés irakiens. Le ministre Hussen a plutôt promis d’accueillir tous les survivants du groupe EI, dont les yézidis seraient manifestement la majorité puisqu’ils « ont subi de la violence particulièrement brutale ». Des ressortissants de cette minorité religieuse avaient témoigné en comité parlementaire avoir été victimes d’esclavage sexuel, de viol et de torture.

La députée conservatrice Michelle Rempel s’est réjouie que la communauté internationale reconnaisse après toutes ces années les atrocités vécues par cette minorité du nord de l’Irak. S’abstenant d’accuser les libéraux d’en faire trop peu, trop tard, elle a néanmoins noté que le gouvernement accueillera 1200 yézidis, après avoir coordonné l’arrivée de plus de 40 000 réfugiés syriens en 15 mois.

La majorité des 1200 réfugiés viendra d’Irak, mais certains demandeurs d’asile au Liban ou en Turquie pourront aussi être acceptés. Il est prévu que certaines familles s’installent au Québec.