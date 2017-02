Enfants assassinés: les coûts du programme dépassent largement les subventions

Ottawa — Un fonds fédéral consacré aux parents dont l’enfant a été assassiné ou a disparu a dépensé plus de 14 fois plus sur ses coûts administratifs que sur ses subventions. Des documents obtenus par La Presse canadienne démontrent que le programme de Soutien du revenu pour les parents d’enfants assassinés ou disparus (PEAD) a remis 170 000 $ en subventions en date de mars 2015. Durant la même période, il a déboursé plus de 2,4 millions $ en coûts administratifs, sans compter les avantages sociaux aux employés. En tenant compte des subventions accordées l’année dernière, elles totalisent 223 300 $, ou moins d’un pour cent de ce qui était prévu dans le budget sur une période de plus de trois ans. Le programme mis sur pied par l’ancien gouvernement conservateur fournit jusqu’à 350 $ par semaine, pour un maximum de 35 semaines, aux parents dont les enfants ont été assassinés ou sont disparus à la suite d’un possible acte criminel. L’enfant doit être âgé de moins de 18 ans, les parents ne doivent pas travailler et la subvention est seulement disponible dans l’espace d’un an après le possible crime. Les fonctionnaires estimaient qu’environ 1200 familles seraient admissibles au fonds chaque année. Or, le gouvernement a reçu 52 requêtes. De ce nombre, 30 ont été approuvées. Ottawa prévoit modifier le programme d’ici la fin de l’année, notamment en haussant l’âge requis et en prolongeant la période de temps à plus d’un an. Le gouvernement chercherait aussi à s’assurer que le financement soit remis aux parents affectés, mais innocents, dont un proche est soupçonné dans l’enlèvement ou le meurtre d’un enfant.