NPD: quatre appuis québécois pour Peter Julian

Premier candidat à se lancer dans la course à la chefferie du NPD, Peter Julian est également le premier à recueillir l’appui de ses collègues députés. Quatre élus québécois ont annoncé qu’ils se rangeaient dans le camp de M. Julian, lundi soir à Sherbrooke : le député de la région, Pierre-Luc Dusseault, le président du caucus québécois, Robert Aubin, et les députés Brigitte Sansoucy et François Choquette. Le député britanno-colombien Peter Julian a confirmé la semaine dernière qu’il briguerait la succession de Thomas Mulcair. Le Québécois Guy Caron est en réflexion et avait laissé entendre qu’il pourrait annoncer sa décision d’ici la fin du mois de février. Les députés Niki Ashton et Charlie Angus y songent aussi, tout comme le chef adjoint du NPD ontarien, Jagmeet Singh. Les néodémocrates choisiront leur nouveau chef en octobre prochain. Un premier débat des candidats est prévu le 12 mars à Montréal.