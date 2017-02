Ottawa fait l’autruche

Depuis le début de 2017, un nombre croissant de demandeurs d’asile traversent illégalement la frontière canado-américaine pour faire une demande de statut de réfugié au Canada. Par temps glacial, tempête ou non, ils arrivent frigorifiés avec de maigres bagages et parfois poussettes et enfants en poupe.

Le Québec est le point d’entrée le plus achalandé, suivi de près par le petit village manitobain d’Emerson. Dans la seule nuit de samedi à dimanche, la GRC a pris en charge 22 migrants dans les environs d’Emerson.

Cet afflux coïncide avec l’adoption du décret sur l’immigration du président américain, Donald Trump. Ce décret n’a pas arrêté l’analyse des demandes de statut de réfugié faites en sol américain. Par conséquent, répète le gouvernement canadien, pas question de mettre fin à l’accord de tiers pays sûrs avec nos voisins, accord qui oblige un réfugié à faire sa demande dans le premier des deux pays dont il foule le sol. Il ne peut se présenter à un poste-frontière de l’autre pays pour faire une nouvelle demande.

Cette entente tient pour acquis que les deux pays appliquent des critères similaires, ce qui n’est pas toujours le cas. La CBC évoquait récemment le cas d’Ahmed, en danger au Ghana à cause de son homosexualité. Les États-Unis ont refusé sa demande, mais le Canada l’a acceptée. Mais pour la présenter, il a dû entrer illégalement.

D’autres demandeurs d’asile de religion musulmane et provenant des sept pays visés par le décret en question craignent maintenant de ne plus être traités équitablement aux États-Unis et préfèrent prendre le risque de franchir la frontière illégalement pour faire une demande au Canada. Une fois au Canada, ils auront une chance d’être entendus et de voir leur demande évaluée à son mérite, car le gouvernement y est obligé en vertu d’un jugement de la Cour suprême vieux de 30 ans.

Dans le village d’Emerson, qui compte moins de 700 habitants, on fait tout pour aider ces personnes, mais on commence à s’inquiéter. Et si des criminels profitaient de l’occasion pour se faufiler au pays ? Le Parti conservateur a posé la même question.

Il serait nettement plus facile de séparer le bon grain de l’ivraie si, au lieu d’avoir recours à des passeurs ou de risquer leur vie, les migrants pouvaient faire leur demande en toute légalité au premier poste frontière croisé. Cette solution permettrait de concentrer les ressources policières sur les vrais illégaux en plus d’avoir le mérite d’être plus humaine pour les personnes en quête de protection.

Le gouvernement libéral se met la tête dans le sable en refusant de reconnaître l’urgence de suspendre cet accord. Son maintien contredit aussi les belles envolées du premier ministre Justin Trudeau sur la générosité canadienne à l’égard des réfugiés.