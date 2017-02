Course à la direction du NPD: un vote préférentiel et modifiable

Les néo-démocrates pourront changer d’avis en cours de scrutin même s’ils choisiront leur prochain chef avec un vote préférentiel. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a annoncé, vendredi, le scénario de sa course au leadership qui doit se terminer en octobre prochain. Les membres du parti voteront en ligne ou par la poste à partir du 18 septembre. Au 1er octobre, il y aura le dévoilement d’un premier résultat. Si aucun candidat n’obtenait plus de 50 pour cent des voix à ce moment-là, il se passerait une semaine avant qu’on ne revoit les bulletins de vote pour tenir compte du second choix des membres dont le candidat aura été écarté. Et pendant cette semaine d’attente, tout membre qui le voudrait, et qui aura voté en ligne, pourra changer son vote préférentiel. L’exercice se poursuivra ainsi, avec une semaine de pause entre chaque tour, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que deux candidats sur le bulletin de vote.