La crise de l’eau aux îles, maintenant résorbée, aurait pu être évitée

Les bris d’aqueduc majeurs survenus dans la nuit de dimanche à lundi avaient forcé la municipalité à imposer d’abord une interdiction totale d’utiliser et de consommer l’eau sur l’île centrale.

La crise de l’eau aux îles de la Madeleine, qui était en grande partie résorbée en mi-journée mardi, aurait pu être évitée.

La municipalité des Îles a cogné à la porte de l’Assemblée nationale à plusieurs reprises pour tenter de régler le problème de ses infrastructures en eau potable, sans succès.

« La Ville a déjà tout analysé cela depuis plusieurs années », a expliqué le maire de la municipalité des Îles, Jonathan Lapierre. « Il y a différents projets qui ont été présentés à différents gouvernements qui, malheureusement, ont tous été refusés dans le passé. Il y avait un projet, justement, de construire un nouveau réservoir dans le centre-ville de Cap-aux-Meules, donc dans l’île centrale parce que, ici comme ailleurs, il y a une évolution en ce qui concerne les commerces, les différents besoins également. »

Jusqu’ici, la municipalité n’a reçu que les sommes provenant de la redistribution de la taxe d’accise sur l’essence, ce qui n’a pas permis d’aller au-delà des travaux d’entretien, de restauration ou de réparation de différentes portions des réseaux, mais le maire Lapierre estime que la situation actuelle lui permettra de revenir à la charge.



Vulnérabilité

Tout en reconnaissant que plusieurs autres municipalités ont des besoins en matière d’eau potable, il fait valoir que les événements des dernières heures ont « exposé la vulnérabilité de l’archipel madelinot, qui est situé en plein coeur du golfe du Saint-Laurent et qui n’a qu’un seul moyen de s’approvisionner, soit à même les nappes phréatiques et à même ses propres réservoirs ».

« On ne peut pas bénéficier de l’appui et de l’aide d’un voisin puisque notre voisin immédiat est l’Île-du-Prince-Édouard, qui est à cinq heures de bateau », a-t-il ajouté.

Or, avec les conditions de vents violents et de neige, les bateaux ne pouvaient même pas accoster aux îles lundi et mardi, de sorte que l’on s’est rabattu sur une demande de livraison d’eau par avion auprès du gouvernement du Québec, qui tardait elle aussi en raison des conditions météo.

Les bris d’aqueduc majeurs survenus dans la nuit de dimanche à lundi avaient forcé la municipalité à imposer d’abord une interdiction totale d’utiliser et de consommer l’eau sur l’île centrale.