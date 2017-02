Manifestations pour une réforme électorale fédérale: le recul de Trudeau dénoncé

Des manifestations pour dénoncer la décision du gouvernement Trudeau de ne pas procéder à une réforme du système électoral doivent se tenir samedi dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal.Dans la métropole, la manifestation se mettra en branle à 14 h près de la station de métro Jarry pour se rendre jusqu’au bureau de circonscription du premier ministre Justin Trudeau. Les organisateurs ont invité des élus et des représentants de partis fédéraux à s’adresser à la foule, dont le député néo-démocrate Alexandre Boulerice, et Daniel Green, du Parti vert.Durant la dernière campagne électorale, Justin Trudeau avait promis que l’élection de 2015 serait la dernière tenue en vertu du système uninominal à un tour. Il a toutefois renoncé, plaidant «qu’il fallait parfois avoir le courage de reculer».Simon Charron, un des organisateurs de la manifestation de Montréal, estime que M. Trudeau a reculé parce que les libéraux seraient désavantagés par un mode de scrutin proportionnel.M. Charron croit pourtant qu’un tel système susciterait de l’intérêt pour la politique et «raviverait la flamme» chez plusieurs citoyens qui sont devenus cyniques «parce que leur vote ne compte pas» dans le système actuel.M. Charron espère qu’une mobilisation citoyenne pour une réforme électorale mettra de la pression sur le gouvernement, afin qu’il respecte sa promesse.