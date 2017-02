Ottawa dénonce finalement Israël

Il aura fallu la question d’un journaliste, mais la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a finalement pris position publiquement mercredi contre la loi israélienne légalisant les colonies juives en territoires occupés.

« Le Canada est très préoccupé par cette expansion et nous voulons souligner que l’expansion de ces colonies sont [sic] illégale en vertu de la loi internationale, a déclaré en français Mme Freeland au cours d’une téléconférence mercredi. Le Canada dit à toutes les parties de ne pas prendre d’actions unilatérales qui peuvent avoir un effet négatif. Nous pensons que notre objectif reste la solution à deux États. »

Quant à savoir si le Canada fera connaître son opinion au gouvernement de Benjamin Nétanyahou, la ministre s’est contentée de dire qu’elle est « en train de parler avec [s]es fonctionnaires à Ottawa en ce qui concerne cet enjeu ».

La loi adoptée lundi en Israël régularise de manière rétroactive la construction de près de 4000 logements de colons juifs en Cisjordanie occupée en expropriant les Palestiniens — moyennant compensation — des terres privées sur lesquelles les habitations ont été construites. Contrairement au Canada, divers dirigeants étrangers ont pris les devants pour dénoncer cette loi, notamment la Grande-Bretagne, la France et l’ONU, qui a diffusé un communiqué de presse sur le sujet.

La députée néodémocrate Hélène Laverdière déplore cette timidité. « Les libéraux semblent vouloir poursuivre dans la même veine que les conservateurs et ne pas dire un mot »,a-t-elle déclaré. Sous les conservateurs, le Canada considérait encore les colonies juives comme illégales, mais les ministres ne prononçaient jamais le mot « colonie » et les dénonçaient encore moins publiquement. « Il faut que le gouvernement canadien soit plus proactif là-dessus. Il faut qu’on soit un interlocuteur de paix », conclut Mme Laverdière.

Mercredi, l’ancien ministre conservateur Peter Kent a reconnu que la loi adoptée par la Knesset « n’aide pas » à la résolution du conflit. Mais, ajoute-t-il, « je ne veux ni l’appuyer ni la condamner », rappelant que la situation dans la région est très complexe. Chose certaine, il ne croit pas que le Canada devrait dénoncer plus activement les agissements d’Israël. « Il ne revient pas au Canada ou à aucun autre État d’assigner les blâmes. »

En mars dernier, le premier ministre Justin Trudeau avait indiqué qu’il n’hésiterait pas à dénoncer certains gestes de l’État hébreu, comme les « colonies illégales », contrairement à ses prédécesseurs. « Nous adoptons une position bien plus en adéquation avec l’approche traditionnelle du Canada », avait-il dit.