Le député libéral Nathaniel Erskine-Smith n’est pas le seul à déplorer l’abandon par son gouvernement de la promesse de réformer le mode de scrutin au Canada. D’autres élus de Justin Trudeau, qui avaient pris position publiquement en faveur d’une réforme électorale, se disent aujourd’hui déçus.

C’est le cas notamment de Ken Hardie, de Colombie-Britannique. Comme bien d’autres candidats à l’élection de 2015, M. Hardie avait répondu à un questionnaire de l’organisme pro-réforme électorale Fair Vote Canada. Il a répondu « oui »à la question lui demandant s’il s’engageait à appuyer « toute réforme qui ajouterait un élément approprié de représentation proportionnelle ».



« On a abdiqué trop vite », a dit Ken Hardie en entrevue avec Le Devoir cette semaine. « On aurait pu dire que notre promesse que l’élection de 2015 sera la dernière tenue en vertu du système uninominal à un tour ne peut pas être tenue parce qu’il nous manque du temps et que l’échéancier est trop court, mais j’aurais préféré que nous continuions la conversation. Peut-être qu’on aurait pu organiser un référendum en 2019 pour vraiment tester l’appétit des Canadiens pour la réforme électorale. »

D’autres collègues libéraux, sans aller aussi loin, se disent profondément déçus de la décision de leur gouvernement de renoncer à la réforme électorale au motif qu’il n’existe pas de consensus. C’est le cas de Karen McCrimmon, de la région d’Ottawa. « Je suis vraiment déçue, mais je reconnais que nous avions besoin d’un certain consensus pour aller de l’avant », dit-elle, conciliante.

Joyce Murray y est allée d’une lettre ouverte sur son site Internet. « La dernière semaine à Ottawa a été très difficile pour moi et un certain nombre de mes collègues députés. Le projet de réforme électorale envers lequel j’entretenais de grands espoirs ne fait plus partie du mandat de la ministre des Institutions démocratiques », écrit cette autre élue de Colombie-Britannique, candidate à la chefferie libérale de 2013. « Je comprends très bien la profonde déception de ceux qui ont voté libéral à la dernière élection principalement en raison de sa promesse de réforme électorale. »

En entrevue avec Le Devoir, Mme Murray dit comprendre la décision du premier ministre après avoir réalisé à quel point cet enjeu intéresse une faible proportion de la population. « On a de grands défis concernant un pays voisin doté d’un nouveau président et il faut choisir les enjeux sur lesquels on peut investir le capital politique du gouvernement et du premier ministre. » Les députées Murray et McCrimmon avaient toutes deux répondu « oui » au questionnaire de Fair Vote Canada.

Je suis déçue, mais [...] nous avions besoin d'un certain consensus Karen McCrimmont

La semaine dernière, le député libéral Nathaniel Erskine-Smith a publié une lettre ouverte dans laquelle il se disait « fortement en désaccord » avec la décision d’Ottawa de renoncer à une réforme. Il a perdu lundi son siège au Comité permanent de la sécurité publique et nationale. Le whip, Pablo Rodriguez, refuse de confirmer qu’il s’agit d’une conséquence de sa prise de position. Il faut dire que M. Erskine-Smith s’est aussi prononcé en faveur de la légalisation et la réglementation de toutes les drogues.

La crainte de Trump… et du Québec

Un autre député libéral qui tenait à la réforme électorale, Terry Beech, dit au Devoir qu’il « reste engagé » à l’égard de cette promesse. « Je vais continuer à travailler avec Fair Vote Canada. »

John Aldag admet pour sa part que la promesse libérale n’était pas au point. « Je pense que c’était trop ambitieux de croire qu’on pouvait faire cela au cours d’un seul mandat », dit-il. Lui qui a siégé au comité parlementaire s’étant penché sur la question rejette néanmoins l’idée de M. Hardie de tenir un référendum en 2019.

« Les référendums au Canada causent vraiment des divisions. Que ferions-nous si le Québec tranchait d’une manière et que le reste du pays tranchait d’une autre ? Cela planterait le décor pour un conflit qui pourrait être vraiment dangereux pour le pays. Au sein du caucus libéral, c’était une préoccupation », révèle M. Aldag.

Quant à David McGuinty, il partage l’avis de sa collègue Joyce Murray, selon qui l’élection de Donald Trump a changé l’ordre des priorités à Ottawa. « Tu joues avec les cartes que tu as », dit le frère de l’ancien premier ministre ontarien. « Il n’y a pas de présidente Clinton. Il y a une nouvelle équipe et il faut être réaliste à cet égard. Je suis convaincu que c’est la bonne décision parce que la politique est l’art du possible, et on ne peut pas tout faire en même temps. »

Le NPD profitera aujourd’hui d’une journée de l’opposition pour faire dire à la Chambre des communes que « le gouvernement a induit les Canadiens en erreur » et qu’elle lui réclame des excuses.