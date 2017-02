Le Président-Soleil

Tout indique qu’on en est aux derniers préparatifs de la première rencontre entre le premier ministre Justin Trudeau et le président Donald Trump. Une règle non écrite veut que le Canada s’enorgueillisse habituellement d’être la première destination du président fraîchement assermenté. Et il est justement question de fraîcheur ici, dans la relation. On ne sent aucun empressement du côté canadien et on ne s’opposera pas à ce que le premier tête-à-tête ait lieu à Washington plutôt qu’à Ottawa.

On est cependant loin de prendre à la légère l’amorce de cette relation personnelle, et la rencontre Trudeau-Trump sera la suite logique de multiples démarches et de nominations des deux côtés de la frontière.

Des conseillers, des « émissaires » comme Brian Mulroney, des appels téléphoniques de M. Trudeau et de ses ministres à leurs vis-à-vis respectifs. Un remaniement axé là-dessus également et, pour couronner le tout, une première, la création d’un groupe spécial de coordination des relations canado-américaines au Bureau du premier ministre. Les ministres Sajjan, de la Défense, et Morneau, des Finances, précèdent aussi leur patron à Washington cette semaine.

C’est habituellement le premier ministre qui se charge de la relation avec les États-Unis, laissant au ministre des Affaires étrangères le reste du globe. Justin Trudeau altère quelque peu cette dynamique avec la nomination de Chrystia Freeland, dont la lettre de mandat est très explicite en ce qui concerne la priorité à accorder aux États-Unis.

Malheureusement pour lui, cette délégation de responsabilité à une ministre qui a toute sa confiance et le fait qu’il ne sente pas l’appel fraternel d’un Barack Obama en Donald Trump ne l’exemptent pas de son devoir d’établir et de maintenir une relation personnelle suivie avec le nouveau président américain.

En moins de trois semaines à la Maison-Blanche, le théâtral Trump a fourni maints exemples permettant à M. Trudeau et à ses conseillers de savoir à quoi s’en tenir en prévision de la visite. Tout tourne autour de Trump, c’est aussi simple que ça. L’homme est avide d’attention au point où il invite les médias qu’il méprise à chacune des signatures qu’il appose au bas des décrets, à gros traits tout aussi ostentatoires que la tour Trump au coeur de Manhattan.

La mise en scène entourant son choix du prochain juge à la Cour suprême relève de la même soif de l’enfant en manque d’attention. Question de savoir un peu à quoi s’attendre, M. Trudeau a heureusement eu droit à un appel de la première ministre britannique, Theresa May, première leader à s’être hasardée à Washington depuis l’avènement de l’ère Trump. Si les discussions dans le Bureau ovale semblent s’être bien déroulées, la conférence de presse de clôture est riche en enseignements pour le premier ministre canadien.

M. Trump a surtout parlé en public de ses réalisations, s’est moqué de Mme May quand une journaliste britannique lui a posé une question assez serrée et on n’a pas pu s’empêcher de remarquer comment il a pris et tapoté la main de Mme May en marchant vers le point de presse. Trump toujours en contrôle, rassurant sa partenaire avant un moment difficile.

Même à distance, au téléphone, Trump peut être outrancier. Parlez-en au premier ministre Turnbull d’Australie et au président Peña du Mexique.

Dans ce contexte, c’est très judicieusement que M. Trudeau a évité de réagir à chaque proclamation du président Trump. Son commentaire sur Twitter au sujet du décret sur l’immigration est le plus loin qu’il est allé et sa position lui a valu au Canada des critiques des deux côtés de l’argument. Aller trop ou pas assez loin.

C’est toutefois l’approche à privilégier, en public du moins. Les décrets de Trump font sursauter, grincer des dents ? Ils n’auront pas la vie facile, on le voit déjà avec les décisions des tribunaux sur l’immigration. Il y a de la friction partout, du côté de l’opposition démocrate évidemment, des autres ordres de gouvernement, comme les États et les villes, du Congrès et même de certains membres du cabinet de M. Trump.

Ajoutez à cela les entreprises, celles du secteur technologique mais aussi les plus traditionnelles. Visiblement préoccupé, le président de la Chambre de commerce des États-Unis est justement venu à Ottawa lundi mettre en garde contre un démantèlement de l’Accord nord-américain de libre-échange.

Du travail bénéfique pour le Canada se fait donc un peu partout aux États-Unis, Justin Trudeau n’a pas à déchirer sa chemise devant les caméras. Même plus, il n’a pas à concurrencer son théâtral vis-à-vis dans le tape-à-l’oeil médiatique pendant que le travail de terrain se poursuit. Il peut aussi laisser de côté les selfies.

Trump se considère comme un perpétuel gagnant, à tort dans bien des cas si on se fie aux révélations sur ses prétendues réussites. C’est quand même une impression qu’on peut se payer le luxe de lui laisser en point de presse, M. Trudeau et le Canada ne visant pas le coup de circuit à chaque présence au bâton dans cette joute.

Enfin, M. Trudeau ne perd rien à long terme en ne faisant pas partie d’un club dont les deux premiers membres s’appellent Nétanyahou et Poutine.