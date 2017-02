Une réforme électorale était bel et bien possible, s’il n’en tenait qu’à Justin Trudeau. Si l’opposition s’était rangée derrière sa proposition, le vote uninominal préférentiel, il aurait réformé le système, peu importe l’appui de la population. À part Justin Trudeau, quelques éditorialistes et une poignée de militants libéraux, personne ne souhaite un mode de scrutin préférentiel. Cette option n’est ressortie ni dans les consultations du comité parlementaire ni lors des consultations publiques à travers le pays. Deux pays seulement utilisent ce système dans le monde entier pour élire leur chambre de représentants : la Papouasie–Nouvelle-Guinée et l’Australie. Alors que plus de 85 % des pays industrialisés ont opté pour un système à finalité proportionnelle, qui implique que chaque parti obtient sensiblement la même proportion de sièges que de votes obtenus. La très grande majorité des interventions des experts (plus de 80 %) et des citoyens (plus de 70 %) lors de la dernière consultation vont dans ce sens. Pourquoi donc Justin Trudeau tient-il tant à ce système ? Pourquoi en voudrait-on au Québec ou au Canada ? Un système préférentiel peut bien fonctionner lorsqu’un seul siège est à combler — course à la chefferie d’un parti, pour l’élection d’un maire ou pour une présidence —, mais pas pour constituer des assemblées comme la Chambre des communes. La raison de la préférence de Trudeau est fort simple : le système préférentiel occasionne encore plus de distorsions que notre mode actuel, provoquant encore plus de gouvernements faussement majoritaires. Justin Trudeau a donc choisi l’intérêt de son parti plutôt que de se comporter en leader politique et de défendre l’intérêt supérieur des Canadiennes et Canadiens. Il aurait préféré nous demander de troquer quatre trente sous pour quelques cennes, nous proposant une solution qui nous fait perdre au change et qui est, aujourd’hui et pour toujours, dépassée.