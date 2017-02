Les conservateurs à la défense des vacances de Rona Ambrose

Le Parti conservateur se défend d’appliquer des normes d’éthique plus souples lorsque l’un des siens est concerné. S’il estime que le séjour de la chef intérimaire Rona Ambrose sur le yacht d’un milliardaire le mois passé est moins grave que celui de Justin Trudeau sur l’île privée de l’Aga Khan, c’est parce que Mme Ambrose n’est pas, elle, au pouvoir.

« La différence, c’est que Justin Trudeau, lui, est premier ministre. Lui est au pouvoir, nous ne le sommes pas, a expliqué lundi le député Gérard Deltell. Il prend des décisions qui affectent directement les Canadiens. Il a la mainmise sur 300 milliards de budget. Ce n’est pas le cas du chef de l’opposition. »

Son collègue Steven Blaney a aussi soutenu que les deux situations n’étaient pas comparables. « Lorsqu’on est premier ministre, on est redevable devant les contribuables et, à cet égard, on s’attend à un comportement irréprochable. On ne s’attend pas à mettre le premier ministre de notre pays en situation de vulnérabilité face à des influences de l’extérieur. » La fondation de l’Aga Khan pilote des projets d’aide internationale et reçoit à ce titre des fonds du gouvernement canadien.

Il a été révélé au cours du week-end que Rona Ambrose a séjourné sur le yacht de Murray Edwards du 3 au 14 janvier dernier pour ses vacances des Fêtes. Murray Edwards est présenté par la publication Canadian Business comme le 30e Canadien le plus riche avec des avoirs évalués à 2,69 milliards de dollars. Sa fortune s’est faite dans le secteur pétrolier et minier. Il est aussi le copropriétaire des Flames de Calgary. Il a déménagé en 2016 de Calgary à Londres, mais nie que c’était pour éviter la hausse fiscale instaurée par les néodémocrates de Rachel Notley. Le conjoint de Rona Ambrose, J.P. Veitch, est un ami personnel de Murray Edwards. Le séjour en bateau a mené le couple et leurs amis dans les Antilles françaises.

L’avis de la commissaire sollicité

Les conservateurs plaident que, contrairement à Justin Trudeau, leur chef a réclamé l’avis de la commissaire à l’éthique et aux conflits d’intérêts, Mary Dawson, pour s’assurer que le voyage était acceptable. Mais voilà : Mme Ambrose n’a contacté par courriel le bureau de Mme Dawson que le 12 janvier, alors que son voyage était presque terminé. Surtout, c’est ce jour-là où Justin Trudeau a publiquement admis qu’il s’était rendu dans l’île de l’Aga Khan à bord de l’hélicoptère privé de ce dernier.

Le 12 janvier, les conservateurs ont écrit à la commissaire Dawson, lui demandant de vérifier si une telle utilisation d’un moyen de transport privé contrevenait à la Loi sur les conflits d’intérêts. Mme Ambrose a alors écrit sur Twitter à propos de M. Trudeau que « tout ce qu’il avait à faire est de dire non, mais il ne pouvait pas résister au mode de vie des milliardaires ».

Au bureau de Mme Dawson, on prend soin de rappeler qu’« en tant que députée qui n’est pas ministre ou secrétaire parlementaire, Mme Ambrose n’est assujettie qu’au Code régissant les conflits d’intérêts des députés ». En vertu de ce Code, les députés ne peuvent accepter des cadeaux qu’on pourrait raisonnablement croire donnés pour les influencer dans l’exercice de leurs fonctions. Les cadeaux en provenance de parents ou d’amis sont « normalement » admissibles. En tant que premier ministre, Justin Trudeau est assujetti à la Loi sur les conflits d’intérêts, qui interdit le recours à des moyens de transport privés, sauf en cas d’urgence. « Aucune enquête en vertu du Code n’a été lancée relativement au voyage [de Mme Ambrose] », conclut le bureau de Mme Dawson.

Le NPD se montre plutôt timide dans sa critique de Rona Ambrose. « Elle n’est pas ministre ou première ministre. Elle est chef de l’opposition et elle n’aspire pas à arriver au pouvoir. Elle est chef intérimaire. Elle ne sera pas chef du Parti conservateur aux prochaines élections. Donc, c’est très différent », a fait valoir le député Alexandre Boulerice.

Cela dit, il reprend le proverbe « à propos de la poutre et la paille dans l’oeil » pour conclure que « ça enlève un peu de la force à l’argument des conservateurs. Mais nous, ça ne nous étonne pas. Ce sont deux vieux partis de l’élite, de l’establishment, qui fraient avec des millionnaires et des milliardaires ». Le chef par intérim du Bloc québécois, Rhéal Fortin, estime pour sa part que « ça pose un certain problème au niveau de l’apparence ».