Chefferie du PCC: Kevin O’Leary la cible de ses adversaires lors de son premier débat

Chong détonne

Depuis le temps que ses adversaires l’attendaient, Kevin O’Leary a fait face à un barrage de critiques samedi soir à l’occasion d’un débat des candidats à la chefferie conservatrice, le premier auquel participait l’ancien «dragon» de CBC.Le ton a été donné par Kellie Leitch, qui a pris la parole immédiatement après la première intervention de M. O’Leary. «Premièrement, j’aimerais souhaiter la bienvenue à Kevin au Parti conservateur, et lui dire bon retour au Canada.» Il s’agit d’un rappel que M. O’Leary s’est fait reproché d’avoir, pendant ses années de commentateur économique, pris des positions plutôt libérales, et d’une critique à peine voilée du fait qu’il vit le plus clair de son temps aux États-Unis.M. O’Leary était d’ailleurs à New York lorsque la controverse a éclaté mercredi à propos d’une vidéo (tournée à Miami) le montrant manier des armes automatiques mise en ligne alors qu’au même moment les funérailles de trois des six victimes de l’attentat à la mosquée de Québec étaient célébrées.Michael Chong n’a pas hésité à critiquer cette vidéo. «Vous avez fait preuve d’un manque flagrant de jugement» en publiant cette vidéo «horrible», a-t-il dit. «Ce n’est pas le jugement digne d’un chef du Parti conservateur ou d’un premier ministre.»M. O’Leary s’est aussi fait reprocher de ne pas avoir participé le mois dernier au seul débat des candidats tenu en français, à Québec. Il a annoncé sa candidature officielle le lendemain matin de ce débat. «Tus nous as manqué à Québec, a raillé Steven Blaney. Pour battre Justin Trudeau, il faut faire preuve de courage. Deepak [Obhrai] a fait preuve de courage et il a maintenant plus de fans que toi à Québec.» M. Obhrai a participé à ce débat même s’il ne dit pas un mot de français, ce qui avait donné lieu à des interventions parfois surréalistes.Andrew Scheer, enfin, a reproché à M. OLeary de ne pas avoir l’intention de se faire élire à la Chambre des communes d’ici l’élection de 2019 s’il devient chef. «Il va conserver son emploi et continuer à voyager un peu partout à travers le monde. Battre Justin Trudeau en 2019 est un emploi à temps plein qui nécessite un engagement à temps plein!»Le débat sur l’environnement a donné une autre occasion de s’en prendre à l’ancienne vedette de téléréalité. Sur la question de la taxe sur le carbone proposée par Justin Trudeau, Kevin O’Leary a promis -comme 12 des 13 autres candidats- de l’abolir s’il était au pouvoir. Il est allé plus loin en indiquant qu’à son avis, les émissions de gaz à effet de serre (GES) émis par le Canada n’étaient pas un problème. «Aucune taxe sur le carbone n’est nécessaire. Bien des gens ne réalisent pas que le Canada possède 1,2 milliard d’âcres de terres humides et de forêts. Ce sont des puits de carbone qui absorbent entre 2,1 et 2,6 tonnes de carbone par année. Le Canada absorbe en fait quatre fois plus de carbone qu’il n’en émet. Le Canada n’est pas le problème. Tout ce qu’on a faire est de fournir des cibles aux industries et les laisser innover.»Les émissions de GES du Canada représentent un peu moins de 2 % des émissions mondiales, mais le Canada ne compte que pour 0,5 % de la population mondiale.Cette sortie a justement donné des munitions à ses adversaires qui ont rappelé, au premier échange venu, que M. O’Leary s’était prononcé dans le passé en faveur d’une taxe sur le carbone. «Je souhaite la bienvenue à tout le monde, incluant ceux qui ont déjà été dans d’autres partis. Aussi ma question s’adresse à M. O’Leary. Vous avez déjà dit que vous appuyiez la taxe sur le carbone de Justin Trudeau […]. Je me demande quand vous avez changé d’avis à propos de la taxe sur le carbone», a demandé Erin O’Toole.«Lors d’une récente entrevue, M. O’Leary a indiqué qu’il s’opposerait à une taxe sur le carbone, mais qu’il enverrait en prison tous ceux qui s’opposeraient à sa solution. Alors j’aimerais dire que non seulement je suis contre une taxe sur le carbone, mais je m’oppose aussi contre les prisons du carbone», a lancé ensuite Andrew Scheer. Le format du débat laissant peu de temps pour les échanges, M. O’Leary n’a pas eu l’occasion de répondre.Le candidat ontarien Michael Chong a plusieurs fois tranché avec le reste du groupe pendant le débat de deux heures. Il a été le seul à se dire en faveur d’une taxe sur le carbone, quoique différente de celle envisagée par Justin Trudeau. Sur la justice criminelle, alors que ses adversaires soutenaient les uns après les autres qu’ils protégeraient le droit des victimes plutôt que celui des criminels, ou qu’ils restaureraient les peines minimales, quitte à invoquer la clause dérogatoire si elles sont invalidées par les tribunaux (Brad Trost), M. Chong a promu l’importance de la réhabilitation.«Là où j’étais en désaccord avec le précédent gouvernement de Stephen Harper, c’est qu’il faut qu’on mette un accent équivalent sur la réhabilitation. Je suis chrétien, et je crois à la rédemption. […] Quelque trois millions de Canadiens ont à un moment de leur vie fait une erreur et commis un crime. La vaste majorité d’entre eux réintègreront la société.»Par ailleurs, la promesse faite cette semaine par Maxime Bernier de revoir le programme fédéral de péréquation a valu à ce dernier de nombreuses attaques. En vertu de la péréquation, Ottawa verse de l’argent aux provinces dont la capacité fiscale est inférieure à la moyenne nationale de sorte qu’elles soient en mesure d’offrir à leurs citoyens des programmes sociaux équivalents. Cette année, le programme est doté d’une enveloppe de près de 18 milliards dollars.Les candidats à la succession de Stephen Harper ont tour à tour rappelé les bienfaits de ce programme. Ils avaient d’autant plus intérêt à soulever cette question que le débat de samedi avait lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les trois provinces touchant le plus de péréquation per capita sont situées dans le Canada atlantique.«Maxime Bernier veut éliminer la péréquation pour les provinces atlantiques», a soutenu Erin O’Tool. En considérant qu’il veut retourner des points d’impôt aux provinces, «cela aurait pour effet d’éviscérer les programmes sociaux des Maritimes.» Andrew Saxton a adressé le même reproche. M. Bernier a répliqué que sa promesse toucherait aussi sa province natale. «Oui je veux revoir la formule de péréquation parce que ce n’est pas bon pour vous et ce n’est pas bon pour les Québécois non plus», a-t-il dit à l’assistance.