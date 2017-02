La «trahison» coûtera-t-elle des votes aux libéraux?

Jeudi matin, le comédien Vincent Graton a résumé sur les ondes de Radio-Canada ce que bien des citoyens — et des lecteurs du Devoir, comme en fait foi le nombre élevé de lettres reçues portant sur le sujet— ont ressenti au lendemain de l’annonce par Ottawa que la promesse de réforme électorale était morte et enterrée. Comme d’autres électeurs progressistes, M. Graton avait voté pour le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau en 2015 et il se sentait trahi.

« Des gens comme moi l’ont cru et sont allés cocher à côté de son nom en se disant : “Je fais un gros sacrifice, je vais au-delà de mes convictions parce que, dans le prochain mandat, les petits partis seront respectés.” Alors il vient nous chercher en joual vert. »

La veille, Karina Gould avait fait sa première sortie publique à titre de nouvelle ministre des Institutions démocratiques. Et c’était pour un enterrement de première. « Changer le système électoral ne fait pas partie de mon mandat, a déclaré Mme Gould. Il est devenu évident que nous n’avons pas pu dégager le vaste consensus nécessaire pour effectuer un changement de cette ampleur. »

Ils promettaient le changement et de faire de la politique différemment, et une partie de cela consistait à changer le système électoral Katelynn Northam du groupe Leadnow, à propos des libéraux

Le gouvernement Trudeau modifiera donc les règles sur le financement électoral pour interdire les cocktails privés et affiner les déclarations de collectes de fonds, il évaluera l’imposition de nouveaux plafonds de dépenses aux partis politiques pendant et entre les campagnes électorales, et il mènera une étude sur la vulnérabilité du système électoral canadien aux cybermenaces. Mais il n’instaurera pas de nouveau mode de scrutin.

Le NPD, le Bloc québécois et le Parti vert sont immédiatement montés aux barricades. La chef Elizabeth May a été particulièrement affectée. Les larmes aux yeux, elle a prédit que des milliers d’électeurs comme Vincent Graton puniront les libéraux en 2019.

« Les jeunes qui sont venus au micro [lors des assemblées publiques] nous ont raconté la même histoire les uns après les autres : “J’ai fait du porte-à-porte et j’ai demandé aux gens de voter libéral. Je leur ai dit que nous devions nous débarrasser de Stephen Harper, que nous devions pour cela voter libéral et voter stratégiquement et que si on le faisait, ce serait la dernière fois qu’on aurait à voter stratégiquement parce que Justin Trudeau a promis que 2015 serait la dernière élection tenue en vertu du système uninominal à un tour.” Ce sont ces gens qui doivent, j’en suis certaine, pleurer aujourd’hui, a relaté Mme May. […] Ils seront si profondément désillusionnés que j’ai bien peur qu’ils n’iront pas voter la prochaine fois. »

La mesure du problème

Dans quelle mesure les électeurs progressistes se sont-ils rangés derrière la bannière libérale en 2015 spécifiquement à cause de la promesse de Justin Trudeau de faire en sorte que ce soit la dernière élection tenue en vertu du système actuel ? Difficile à évaluer. Les libéraux ont obtenu 39,5 % du vote, contre 18,9 % en 2011 (leur pire score électoral des dernières décennies). Le NPD s’est effondré à 19,7 %, contre 30,6 % en 2011, tandis que le Parti vert a obtenu 3,4 %, une baisse d’un demi-point de pourcentage.

Même au groupe Leadnow, qui fait campagne en permanence pour modifier le mode de scrutin au Canada, on avoue ne pas pouvoir mesurer le phénomène. « Cela faisait partie d’un discours plus large, estime Katelynn Northam, la directrice de la campagne. Ils promettaient le changement et de faire de la politique différemment, et une partie de cela consistait à changer le système électoral. » Selon elle, les promesses rompues des libéraux « envers les autochtones, sur la question de l’exploitation des ressources naturelles » et la réforme électorale feront en sorte « que les électeurs dont le vote est décisif pour l’issue d’une élection [swing voters] seront beaucoup moins susceptibles de voter pour eux en 2019 ».

Mme Northam contredit cependant Elizabeth May. Son groupe n’a pas fait campagne pour les libéraux en 2015. Il a plutôt mené une campagne anti-Stephen Harper invitant les électeurs à voter pour le candidat le plus susceptible de défaire le conservateur : libéral dans certaines circonscriptions, néodémocrate dans d’autres.

Elle enrage de ce bris de promesse. « Nous sommes fâchés et nous nous sentons trahis. » Elle continuera de militer pour la réforme parce qu’elle estime que le moment n’a jamais été aussi propice à une réforme démocratique dans un contexte de politiques extrêmes dans le monde. Ironiquement, c’est justement en faisant référence à cet extrémisme que Justin Trudeau a justifié sa décision cette semaine. « Tenir un référendum qui divise ou augmenter le nombre de voix extrémistes à la Chambre des communes n’est pas dans l’intérêt [supérieur] du Canada. »

Appui populaire, vraiment ?

La question demeure : le rejet de cette promesse électorale — qui était limpide et sans ambiguïté — coûtera-t-il des votes au Parti libéral lors de l’élection de 2019 ? Si les sondages sont indicatifs de quoi que ce soit, on doit conclure que la réforme électorale reste un enjeu très marginal qui intéresse seulement une frange très politisée et non représentative de l’électorat.

Au cours de l’été dernier, le Secrétariat des communications et des consultations du Bureau du Conseil privé a mené un vaste sondage auprès des Canadiens pour connaître leur satisfaction envers le gouvernement fédéral. Quelque 6016 personnes ont été interrogées (dont 1200 Québécois), pour une marge d’erreur de 1,3 % 19 fois sur 20. Les questions ont porté sur une multitude d’enjeux, du traitement des vétérans à l’aide médicale à mourir en passant par l’économie, l’environnement et les prestations fiscales aux enfants.

À la question « quel enjeu devrait recevoir le plus d’attention », la représentation politique est arrivée en queue de peloton, avec 2 % des voix. L’économie trônait au sommet (25 %) avec la santé (12 %) et l’environnement (6 %). À la question « dans quelle mesure êtes-vous au courant de la réforme électorale », 50 % ont répondu « pas du tout » (54 % au Québec, la plus forte proportion au pays) et 23 % ont répondu qu’ils en avaient entendu « un peu parler ». À ce moment, le comité parlementaire avait commencé ses audiences (57 réunions au total), tenait des assemblées publiques (18), et les députés organisaient des forums dans leur circonscription (172). Seulement 26 % des répondants ont dit y porter attention.

Un sondage IPSOS effectué à la même période confirme les résultats du gouvernement. Quelque 1000 personnes y ont répondu (marge d’erreur de 3,5 % 19 fois sur 20). Seulement 19 % des répondants savaient que des consultations avaient lieu. De ces gens informés, seulement 16 % disaient y porter attention…

Et qu’en est-il des jeunes, qui ont voté en masse pour les libéraux de Justin Trudeau et qu’on présente souvent comme étant plus intéressés que la moyenne à la réforme électorale ? Encore là, un autre coup de sonde semble contredire cette notion.

Abacus Data a mené une enquête au printemps 2016 qui a conclu que seulement 13 % des jeunes âgés de 18 à 25 ans plaçaient la réforme électorale parmi leurs cinq priorités les plus importantes. Seulement 3 % la désignaient comme leur enjeu numéro un. « Je n’ai vu aucune preuve que les jeunes se préoccupent davantage de cette question que les autres Canadiens », a conclu le président de la firme, David Coletto, en entrevue avec La Presse canadienne cette semaine.

Des prisonniers afghans, bis

En coulisse, les libéraux abondent dans le même sens. Ils constatent qu’il ne s’agit pas d’un enjeu qui interpelle les Canadiens moyens. Ceux qui se préoccupent de réforme électorale sont des « démocrageek » peu représentatifs. Ce sont eux qui se sont déplacés lors des assemblées. On fait remarquer que 360 000 personnes ont répondu au sondage MaDémocratie.ca mis en ligne par Ottawa cet hiver. Si ce nombre de réponses semble élevé, on fait remarquer que 11 millions de foyers canadiens avaient reçu une invitation écrite, soit un taux de réponse d’à peine 3 %…

On fait le parallèle avec le débat sur le traitement réservé aux détenus afghans transférés par les troupes canadiennes, qui a mobilisé la presse parlementaire en 2007 et fait les manchettes pendant des semaines. En dehors d’un rayon de cinq kilomètres d’Ottawa, se rappelle-t-on, cet enjeu n’intéressait à peu près personne.

On se garde bien d’être cyniques. C’est plutôt qu’on regimbait à consacrer autant de ressources gouvernementales et de temps à bâtir un consensus autour d’un enjeu qui allume si peu d’électeurs.

On sent aussi que le référendum faisait réellement peur aux libéraux. Comme le comité parlementaire n’a pas proposé un système électoral précis au gouvernement, ce sont les libéraux qui auraient dû en soumettre un. Il aurait été inconcevable que le choix unilatéral du gouvernement puisse être imposé, plaide-t-on en coulisse. Le référendum aurait été inévitable. Mais quel aurait été le niveau d’appuis nécessaires pour une victoire ? Des majorités auraient-elles été requises dans chaque province ?

On comprend entre les lignes que Justin Trudeau ne voulait pas se lancer dans un débat sur le niveau de « Oui » nécessaire à la victoire, sensibilité québécoise oblige… Le débat sur le référendum aurait créé des divisions avant même que la campagne référendaire ne débute, fait-on valoir.

Aux oreilles de Réal Lavergne, le président de Fair Vote Canada, tous ces arguments ne sont que des excuses. « On abandonnerait beaucoup de dossiers politiques si c’était ça le critère [de ne pas trop consommer de ressources gouvernementales]. Il faut parfois du leadership en politique pour faire avancer un dossier, et le leadership a été extrêmement faible dans ce cas-ci. »

M. Lavergne rejette l’inéluctabilité du référendum. Si le gouvernement avait obtenu l’appui du NPD, du Parti vert et du Bloc québécois au système de son choix, il aurait eu la légitimité de l’instaurer sans passer par un référendum, croit-il.

Le dénouement de ce dossier l’oblige à conclure que les libéraux n’ont jamais eu l’intention de réformer le système. « Dès le départ, c’était de la manipulation politique. Ils ont utilisé le lexique de la réforme électorale et de la représentation proportionnelle pour aller chercher des votes au NPD. »