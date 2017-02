Un chroniqueur cible les lois linguistiques

La Chambre des communes a failli condamner vendredi un texte du Washington Post, signé par un chroniqueur canadien qui conclut que les nombreuses fusillades ayant eu lieu au Québec s’expliquent par un climat « inhospitalier », « arrogant » et « plus raciste que la norme canadienne ». L’opposition de quelques conservateurs a fait dérailler la motion bloquiste.

Le texte signé par J.J. McCullough, un commentateur et caricaturiste pigiste de Vancouver qui en est à sa troisième contribution pour le quotidien américain, est intitulé « Pourquoi le Québec “progressiste” est-il le théâtre de tant de massacres ? ». Il débute par une recension de 6 tueries au cours des 33 dernières années : Denis Lortie en 1984 (3 morts), Marc Lépine en 1989 (14 mortes), Valery Fabrikant à Concordia en 1992 (4 décès), Kimveer Gill en 2006 (1 décès), Richard Henry Bain en 2014 (1 mort) et Alexandre Bissonnette (6 morts).

J.J. McCullough raille que « critiquer le Québec est tabou » parce que « le Québec francophone est souvent présenté (et se présente lui-même) comme la région la plus essentielle du Canada, le foyer de particularités précieuses qui contribuent à faire du Canada un endroit merveilleux ».

Mais en privé, continue le chroniqueur, les « Canadiens anglophones » font preuve de beaucoup moins de retenue. « Ils ronchonnent à propos du sombre passé antisémite, bigot et pro-fasciste du Québec ». « Ils reprochent à ses lois assimilationnistes et linguistiques instaurant la suprématie française de créer un endroit qui est inhospitalier, arrogant et, oui, nettement plus raciste que la norme canadienne. Et maintenant, ils ont une bonne raison de remarquer que la province semble produire un terrible nombre de fous enclins aux massacres publics qui souvent justifient ouvertement leur violence par leur insatisfaction envers la culture unitaire du Québec. »

En entrevue avec Le Devoir, M. McCullough se défend d’avoir tiré des conclusions, estimant avoir seulement soulevé une question dont il faudrait parler. « Le Québec fait l’objet d’un degré extrême de déférence qui est improductif », dit-il en rappelant à quel point la chroniqueuse montréalaise Jan Wong avait été lapidée en 2006 pour avoir déclaré que Gill, Fabrikant et Lépine avaient tous trois été « marginalisés par une société qui valorise l’ascendance “pure laine” » qui ne répugne pas « à parler de pureté raciale ».

Selon J.J. McCullough, « le Québec se présente souvent comme cet endroit progressiste parfait qui a toutes les réponses à toutes les grandes questions de la vie. Ces massacres montrent que leurs auteurs ressentent de l’insatisfaction envers l’endroit qu’ils habitent ».

Motion rejetée

Outrée, la députée bloquiste Monique Pauzé a demandé le consentement unanime pour que la Chambre des communes « condamne les propos haineux tenus à l’encontre du peuple québécois » et « presse le gouvernement de défendre la réputation du Québec sur la scène internationale ». Quelques « non » s’étant fait entendre des banquettes conservatrices, sa motion n’a pas été adoptée.

Le député Bernard Généreux admet faire partie du petit groupe de conservateurs ayant refusé le consentement unanime. « Je n’ai pas lu l’article », a-t-il reconnu. « Mais je pense qu’il est fondamental qu’on respecte la liberté de presse. »

Son collègue de Québec Pierre Paul-Hus n’était pas aux Communes lorsque la motion a été proposée, mais il s’y serait opposé lui aussi. « Peu importe les propos, ça vous appartient. Moi, comme parlementaire, je n’ai pas à décrier le travail d’un journaliste. » L’argument est loin d’avoir convaincu Mme Pauzé. « Je trouve ça déplorable. C’est une honte, une honte qu’un député du Québec ait dit non à cette motion unanime ! »

La ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, lui a donné raison. Notant que « les Québécois, comme tous les Canadiens, sont ouverts, accueillants et profondément attachés aux valeurs d’ouverture et d’inclusion », Mme Joly a fait valoir par voie de communiqué que tous avaient « la responsabilité de mener la lutte contre l’injustice et la discrimination au quotidien. Les propos dont il est question dans cette lettre d’opinion sont contraires à cette responsabilité qui nous incombe à tous ». Du côté du NPD, le caucus « s’est levé pour applaudir Mme Pauzé », a assuré Matthew Dubé.

J.J. McCullough estime que ce n’est pas le rôle des élus de condamner les textes journalistiques et se réjouit d’y avoir échappé. « C’est un progrès ! » En 2010, la Chambre des communes avait condamné à l’unanimité la célèbre page couverture du magazine Maclean’s présentant le Québec comme « la province la plus corrompue ». Quatre ans plus tôt, une motion unanime avait réclamé des excuses à Jan Wong.

Par ailleurs, notons que les fusillades ne sont pas le propre du Québec. En 1999, un ancien employé avait tué quatre personnes à la société de transport d’Ottawa. En 2005, quatre agents de la GRC ont été tués par un forcené à Mayerthorpe. En 2014, Justin Bourque a tué trois policiers à Moncton et Michael Zehaf-Bibeau est entré au Parlement à Ottawa. En 2016, deux autochtones ont été tués à Laloche. On peut aussi ajouter qu’en 2014, Matthew de Grood s’est présenté à une fête de Calgary et a poignardé à mort cinq jeunes.