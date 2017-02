Le directeur de campagne de Kellie Leitch démissionne

Ottawa — Éclaboussé par de récents scandales, le directeur de campagne de Kellie Leitch a remis sa démission, jeudi. Nick Kouvalis a écrit sur son compte Facebook qu’il quittait ses fonctions puisqu’il attirait l’attention sur lui-même plutôt que sur la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. La campagne devrait porter sur la candidate et non sur le comportement de son équipe, a-t-il écrit. Le mois dernier, M. Kouvalis avait admis avoir diffusé de fausses informations à propos des libéraux dans le but d’attirer les électeurs plutôt gauchistes. Il faisait référence à une publication sur Twitter dans laquelle il avait soutenu que le gouvernement de Justin Trudeau avait versé des milliards de dollars à des organismes d’aide internationale — dont 351 millions au Hamas, qui est reconnu comme une organisation terroriste. Il a plus tard avoué que ces informations étaient fausses, indiquant au magazine Maclean’s qu’il voulait ainsi « rendre la gauche folle ». Nick Kouvalis a également fait couler beaucoup d’encre en insultant un expert des questions constitutionnelles qui s’était montré critique à l’endroit du programme politique de Mme Leitch. Depuis son entrée dans la course à la direction, Kellie Leitch n’est pas non plus à l’abri des controverses. Elle a notamment provoqué un tollé avec sa proposition de soumettre les immigrants à un test de valeurs. Dans un communiqué, la députée ontarienne a annoncé que ses trois présidents de campagne se chargeront de gérer ses activités quotidiennes sur une base intérimaire.