Mode de scrutin et santé démocratique

Il est certain que le Canada, comme le Québec, fait face à un déficit démocratique notamment en raison de son mode de scrutin qui, du moins a priori, apparaît injuste et inéquitable à l’égard des multiples groupes d’intérêts qui devraient être représentés au sein du Parlement. La piètre confiance d’une très grande partie des citoyens envers la classe politique témoigne de ce problème qui ne cesse de croître. On doit toutefois se garder de s’emballer face à l’abandon du premier ministre de son projet de réforme du mode de scrutin.

S’il est vrai que le mode de scrutin actuel comporte plusieurs problèmes majeurs qui mettent sérieusement en danger la santé démocratique de notre pays, il faut également reconnaître que le changer drastiquement sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences potentielles est tout aussi dangereux. L’introduction d’une variable proportionnelle dans la répartition des sièges au Parlement n’est pas sans d’énormes conséquences sur le plan de la représentativité des régions. De la même manière, elle risque d’exacerber la partisanerie puisqu’elle déterritorialise les élections en détachant le ou la député(e) de sa circonscription et en donnant davantage d’importance à son attachement à un parti.

Plutôt que de s’attacher à critiquer le travail du gouvernement en cette matière, il serait peut-être plus pertinent de faire notre devoir de citoyen et d’élaborer une autre solution qui ne soit pas simpliste et elle-même partisane. Le mode de scrutin proportionnel n’est pas une solution magique.